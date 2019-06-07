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Скалони: «Никарагуа – непростой соперник»

сегодня, 07:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаЗавтра в 03:10 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони накануне товарищеской игры с национальной командой Никарагуа поделился ожиданиями от Кубка Америки-2019, который стартует 15 июня.

Если мы покажем хорошую командную игру и, помимо этого, Месси сделает то, что делает каждое воскресенье, то, безусловно, у нас всё получится.

Мы знаем, что в атаке у нас чистый динамит и высококлассные футболисты. Так что если сыграем солидно, у нас будет множество шансов. Эти игроки были рождены, чтобы побеждать и соревноваться на таком уровне. Заставить их понять, что означает играть в футболе сборной Аргентины – проще всего. Они к этому привыкли.

Мы смотрели последние две игры Никарагуа. Это непростой соперник. Это будет важный матч для нашей команды.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   189 / 818
сегодня в 08:40
Главное травмы не наполучать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   97 / 818
сегодня в 08:23
С Никарагуа шутки плохи.
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