Скалони: «Никарагуа – непростой соперник»

Главный тренер сборной Аргентины накануне товарищеской игры с национальной командой Никарагуа поделился ожиданиями от Кубка Америки-2019, который стартует 15 июня.

Если мы покажем хорошую командную игру и, помимо этого, Месси сделает то, что делает каждое воскресенье, то, безусловно, у нас всё получится.

Мы знаем, что в атаке у нас чистый динамит и высококлассные футболисты. Так что если сыграем солидно, у нас будет множество шансов. Эти игроки были рождены, чтобы побеждать и соревноваться на таком уровне. Заставить их понять, что означает играть в футболе сборной Аргентины – проще всего. Они к этому привыкли.

Мы смотрели последние две игры Никарагуа. Это непростой соперник. Это будет важный матч для нашей команды.