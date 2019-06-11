Ди Мария: «Если бы я оказался в „Барселоне“, это было бы из-за Месси»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины поделился мнением о своём партнёре по национальной команде, форварде «Барселоны» .

Я люблю играть вместе с Месси, а также наблюдать за ним на тренировках. Вещи, которые он делает на поле, это что-то уникальное, неподдающееся объяснению.

У меня была возможность перейти в «Барселону», но этого не произошло. Правда в том, что, если бы это случилось, это было бы ради Месси – чтобы я мог видеть его каждый день. Когда он получает мяч, я становлюсь зрителем.

Мои отношения с «Реалом» прекратились, когда мы расстались с клубом. По правде говоря, у меня бы не возникло проблем с тем, чтобы выступать за «Барселону». Единственный клуб, в который я бы не перешёл, это «Ньюэллс Олд Бойз», потому что я большой поклонник «Росарио Сентраль».