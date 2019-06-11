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Ди Мария: «Если бы я оказался в „Барселоне“, это было бы из-за Месси»

сегодня, 07:32

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением о своём партнёре по национальной команде, форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

Я люблю играть вместе с Месси, а также наблюдать за ним на тренировках. Вещи, которые он делает на поле, это что-то уникальное, неподдающееся объяснению.

У меня была возможность перейти в «Барселону», но этого не произошло. Правда в том, что, если бы это случилось, это было бы ради Месси – чтобы я мог видеть его каждый день. Когда он получает мяч, я становлюсь зрителем.

Мои отношения с «Реалом» прекратились, когда мы расстались с клубом. По правде говоря, у меня бы не возникло проблем с тем, чтобы выступать за «Барселону». Единственный клуб, в который я бы не перешёл, это «Ньюэллс Олд Бойз», потому что я большой поклонник «Росарио Сентраль».

Напомним, в прошлом месяце появились слухи об интересе «Барселоны» к Ди Марии.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
   297 / 751
сегодня в 09:44
Месси вот и испортил всех в Барселоне. Вместо того, чтобы всем показывать свои лучшие игры, они стоят как зрители и молятся на аргентинца.
Bavaria_N
Bavaria_N
   502 / 751
сегодня в 09:32
денежный мешок погубил такого игрока. что удивлятся этож риал
Gelious
Gelious
   51 / 751
сегодня в 09:24
Ох недоволен сейчас Хави. Он никому не позволит отнять у него титул лучшего подлиза. Ждем ответ испанца.
АС35
АС35
   47 / 751
сегодня в 08:30
Так Месси ещё никто не подлизывал) высший пилотаж)
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   135 / 751
сегодня в 08:17
Любовники они
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 751
сегодня в 08:00
Мостовой сильнее был
Novograd
Novograd
   433 / 751
сегодня в 07:54
Не ожидал такого от тебя а ведь ти мой кумир бил)))
shlomo
shlomo
   155 / 751
сегодня в 07:45
Эх если бы ...оно и мешает....вместе,я думаю они могли бы в Барсе заиграть...
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 751
сегодня в 07:45
Дзюба: ненавижу Санкт-Петербург
Zenit_84
Zenit_84
   70 / 751
сегодня в 07:40
Окажись!!!
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