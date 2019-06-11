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Пикфорд: «Иногда нужно напоминать себе, что ты уже не простой парень»

сегодня, 05:26

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд признался, что статус основного вратаря сборной Англии помогает его прогрессу.

Как не забываться, будучи основным вратарём сборной? Думаю, что ключевой момент здесь в том, что я простой парень, но иногда ты должен напоминать себе, что ты уже не простой парень, а игрок сборной Англии.

Я хочу быть простым парнем, но в определённых ситуациях ты должен осознавать, что не можем им быть. Ты учишься всему, как стать мужчиной и прогрессировать.

Думаю, я начал [играть за сборную] с мажорной ноты. Вокруг было много давления, но я его не ощущаю. Я просто хочу выходить на поле, проявлять себя и делать всё возможное для команды и страны. Я не испытываю никакого давления. Просто чувствую, что могу расти ещё и ещё.

Напомним, Пикфорд стал первым в истории голкипером сборной Англии, забившим гол в послематчевой серии пенальти. Это случилось в матче за 3-е место Лиги Наций против Швейцарии.

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