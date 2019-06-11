Пикфорд: «Иногда нужно напоминать себе, что ты уже не простой парень»

Голкипер «Эвертона» признался, что статус основного вратаря сборной Англии помогает его прогрессу.

Как не забываться, будучи основным вратарём сборной? Думаю, что ключевой момент здесь в том, что я простой парень, но иногда ты должен напоминать себе, что ты уже не простой парень, а игрок сборной Англии.

Я хочу быть простым парнем, но в определённых ситуациях ты должен осознавать, что не можем им быть. Ты учишься всему, как стать мужчиной и прогрессировать.

Думаю, я начал [играть за сборную] с мажорной ноты. Вокруг было много давления, но я его не ощущаю. Я просто хочу выходить на поле, проявлять себя и делать всё возможное для команды и страны. Я не испытываю никакого давления. Просто чувствую, что могу расти ещё и ещё.