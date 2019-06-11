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Морено: «Мы полагали, что Кепа может помочь нам больше, чем Де Хеа»

сегодня, 05:58
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Ассистент главного тренера сборной Испании Роберт Морено подвёл итоги матча отборочного этапа ЧЕ-2020 против Швеции (3:0).

Мы доминировали на поле. Всё, что мы готовили до матча, получилось. Мы справились с их стилем игры и долго владели мячом. Мы очень довольны командой и результатом.

Кепа потрясающе провёл концовку сезона, и мы попытались использовать его форму. У нас хорошая конкуренция в команде, но мы полагали, что в данный момент он мог бы помочь нам лучше [чем Давид Де Хеа]. 

Нам нужно разыграть ещё 18 очков, а жизнь иногда преподносит сюрпризы. Думаю, что нам лучше будет готовиться к борьбе и начинать праздновать, когда мы уже точно обеспечим себе участие в финальной стадии.

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