ГлавнаяНовости

Малиновский: «Недооценки Люксембурга у нас не было»

сегодня, 06:10
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Люксембургом (1:0) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.

Мы готовились долго к Сербии, хорошо подготовились, но много сил отдали, поэтому сегодня не было той агрессии. Немного пассивно сыграли. Хорошо, что забили быстрый гол. Для нас был важен результат в этой игре. 

Начали хорошо, недооценки у нас не было, каждый был заряжен на борьбу, 20 минут хорошо играли, потом немного подсели. 

Сезон был длинный, сыграл под 60 матчей в этом году, очень устал. В последних месяцах было много давления и в клубе, и в сборной. 

При таких трибунах не имеешь права играть плохо. Но я думаю, что мы закончили на хорошей ноте, и это положительный момент.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Коутиньо: «Этот сезон я провёл намного хуже, чем ожидал»
Сегодня, 06:35 Комментарии0
Морено: «Мы полагали, что Кепа может помочь нам больше, чем Де Хеа»
Сегодня, 05:58 Комментарии2
Андерссон: «Немного грустно проигрывать таким образом»
Сегодня, 05:32 Комментарии0
Пикфорд: «Иногда нужно напоминать себе, что ты уже не простой парень»
Сегодня, 05:26 Комментарии0
Ларссон: «Мяч попал мне в руку. Не могу жаловаться на пенальти»
Сегодня, 04:54 Комментарии0
Кепа: «Понимаю, что Де Хеа грустно, но таково решение тренера»
Сегодня, 04:38 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100