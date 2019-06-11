Ларссон: «Мяч попал мне в руку. Не могу жаловаться на пенальти»

Полузащитник АИКа и сборной Швеции прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020 и эпизод с назначением первого пенальти в ворота шведов.

Тяжело думать о чём-то другом, кроме результата, который вызывает разочарование. После пенальти стало ясно, что нам будет труднее. В первом тайме и большей части второго мы надёжно действовали в обороне. После первого мяча соперники стали спокойнее и сильнее.

Я пытался накрыть удар, и мяч попал точно мне в руку. Она была поднята, и я просто надеялся на то, что рефери не свистнет, так как всё было очень близко. Но я не могу жаловаться.