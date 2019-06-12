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Агент: «Я не встречался с ПСЖ по поводу де Лигта, это фейковые новости»

сегодня, 23:21

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матийса де Лигта, в интервью итальянскому агентству ANSA опроверг слухи о том, что он провел переговоры с ПСЖ по поводу трансфера своего клиента в парижский клуб.

В Сети появилось фото Райолы с французским журналистом Лассана Камара, после чего пошли новые спекуляции по поводу будущего де Лигта.

Это классический пример фейковых новостей. Да, со мной сфотографировался французский журналист, но он просто попросил о совместном снимке, а я не знал, кем был этот джентльмен.

Де Лигт находится в отпуске и пока не принял решение о будущем. 

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BARCELONA-BEST
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сегодня в 23:24
Млть да достали уже. Переходи уже куда нибудь!!
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