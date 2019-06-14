Сорокин: «У России очень хорошие шансы выйти на Евро-2020»

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин считает, что у сборной России отличные шансы на выход из квалификационной группы.

Сборная России занимает второе место в своей отборочной группе, набрав в четырех матчах девять очков.

Здорово, что сборная держит хороший темп, победную серию, которая началась на чемпионате мира. Она приятно удивила, и думаю, что шансы выйти [на чемпионат Европы] очень велики. Конечно, мы ничего не говорим с уверенностью, но очень надеюсь, что выйдем без каких-либо осложнений. Каждый матч - это очки, каждый матч важен, но, думаю, ключевой будет игра с бельгийцами.