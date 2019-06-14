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Бышовец: «Чемпионат России малопривлекательный и малозрелищный»

сегодня, 13:57

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал тот факт, что сборная России в свежем рейтинге ФИФА занимает 43-е место.

Мы должны критически относиться к такому месту. Это уже сложившаяся традиция: нам не хватает стабильности. Это касается не только национальной команды, которая добивается успеха на «порывах». Наши клубы неконкурентоспособны в Лиге чемпионов. Нам давались победы либо в Кубке Кубков, либо в Лиге Европы.

Дело в том, как развивается наш чемпионат. Он малопривлекательный, малозрелищный. Это сказывается на посещаемости. Только несколько клубов могут похвастать полными трибунами – «Зенит», «Краснодар», «Спартак», в меньшей степени ЦСКА, «Локомотив». Остальным приходится очень напрягаться, чтобы привлечь народ на трибуны. Надо говорить о бескомпромиссности борьбы, качестве игры. Состояние дел в чемпионате прямо пропорционально выступлениям сборной.

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Garrincha58
Garrincha58
   132 / 753
сегодня в 14:25
ужесточите лимит и народ вообще больше не станет смотреть на это у...ище
дурман
дурман
   325 / 753
сегодня в 14:11
Вообще то надо поощрять людей которые ходят на эти "матчи".
Эти люди ходят на такой футбол, плюс ко всему еще и платят.
Я бы за бесплатно не пошёл бы на матчи РПЛ.
Такое ощущения что они выходят на поле не забивать голы, а тупа не пропускать.
Никто не может на 30 метров пас отдать, вечные пасы назад и поперёк, никаких обводок 1/1, тоска зелёная
LOpp
LOpp
   30 / 753
сегодня в 14:07
для зрелищности нашему чемпионату не хватает топовых игроков.
сейчас из топчиков Адриано, Крыховяк, Фернандес, Фернандо, Жиго да и все пожалуй.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки ответил valeron4321
   114 / 753
сегодня в 14:06
Врят ли самый продажный. Итальянский вроде топ)
Я и не говорил, что самый продажный, но и в вышке есть свои Чайки с Черноморцами, просто всем на это плевать.
valeron4321
valeron4321 ответил Легенда тарасовки
   633 / 753
сегодня в 14:05
А если к этому еще добавить продажный, то совсем печально.
Врят ли самый продажный. Итальянский вроде топ)
Морозовский
Морозовский
   1 / 753
сегодня в 14:02
Хорошо, хоть так.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   114 / 753
сегодня в 13:59
А если к этому еще добавить продажный, то совсем печально.
Волгодон № 2
Волгодон № 2
сегодня в 13:58
Про "Ростов" забыл.
Второе место по домашней посещаемости.
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