Бышовец: «Чемпионат России малопривлекательный и малозрелищный»

Заслуженный тренер СССР прокомментировал тот факт, что сборная России в свежем рейтинге ФИФА занимает 43-е место.

Мы должны критически относиться к такому месту. Это уже сложившаяся традиция: нам не хватает стабильности. Это касается не только национальной команды, которая добивается успеха на «порывах». Наши клубы неконкурентоспособны в Лиге чемпионов. Нам давались победы либо в Кубке Кубков, либо в Лиге Европы.