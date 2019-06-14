Бышовец: «Чемпионат России малопривлекательный и малозрелищный»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал тот факт, что сборная России в свежем рейтинге ФИФА занимает 43-е место.
Мы должны критически относиться к такому месту. Это уже сложившаяся традиция: нам не хватает стабильности. Это касается не только национальной команды, которая добивается успеха на «порывах». Наши клубы неконкурентоспособны в Лиге чемпионов. Нам давались победы либо в Кубке Кубков, либо в Лиге Европы.
Дело в том, как развивается наш чемпионат. Он малопривлекательный, малозрелищный. Это сказывается на посещаемости. Только несколько клубов могут похвастать полными трибунами – «Зенит», «Краснодар», «Спартак», в меньшей степени ЦСКА, «Локомотив». Остальным приходится очень напрягаться, чтобы привлечь народ на трибуны. Надо говорить о бескомпромиссности борьбы, качестве игры. Состояние дел в чемпионате прямо пропорционально выступлениям сборной.
Эти люди ходят на такой футбол, плюс ко всему еще и платят.
Я бы за бесплатно не пошёл бы на матчи РПЛ.
Такое ощущения что они выходят на поле не забивать голы, а тупа не пропускать.
Никто не может на 30 метров пас отдать, вечные пасы назад и поперёк, никаких обводок 1/1, тоска зелёная
Эти люди ходят на такой футбол, плюс ко всему еще и платят.
Я бы за бесплатно не пошёл бы на матчи РПЛ.
Такое ощущения что они выходят на поле не забивать голы, а тупа не пропускать.
Никто не может на 30 метров пас отдать, вечные пасы назад и поперёк, никаких обводок 1/1, тоска зелёная
сейчас из топчиков Адриано, Крыховяк, Фернандес, Фернандо, Жиго да и все пожалуй.
сейчас из топчиков Адриано, Крыховяк, Фернандес, Фернандо, Жиго да и все пожалуй.
Второе место по домашней посещаемости.
Второе место по домашней посещаемости.