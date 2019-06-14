Олич: «Годы в ЦСКА - один из лучших периодов моей карьеры»

Бывший игрок ЦСКА Ивица Олич рассказал о времени, проведённом в московском клубе.
Я скажу, что 3,5 года в ЦСКА — один из лучших периодов в моей карьере, время, которое я не могу забыть. Я уезжал, а потом уже вернулся помощником тренера на чемпионат мира. То, что было здесь, никогда не забуду. Не только по результату, но и по организации. Этот ЧМ закончился почти без проблем между болельщиками разных стран. Как по мне, это огромный успех России.
Когда я играл в ЦСКА, очень много игроков из ЦСКА играли в сборной России. Я с огромным удовольствием тогда отправлялся в свою национальную команду, а российские игроки говорили: «Ааааа, ну надо поехать поиграть за сборную». А сегодня я вижу, что теперь за сборную хотят играть, стремятся, весь ваш народ болеет за сборную. Меня удивило это, очень хочу поблагодарить Черчесова за то, что он проделал такую работу.
Ну спасибо на добром слове.
Ну спасибо на добром слове.