Олич: «Годы в ЦСКА - один из лучших периодов моей карьеры»

Бывший игрок ЦСКА рассказал о времени, проведённом в московском клубе.

Я скажу, что 3,5 года в ЦСКА — один из лучших периодов в моей карьере, время, которое я не могу забыть. Я уезжал, а потом уже вернулся помощником тренера на чемпионат мира. То, что было здесь, никогда не забуду. Не только по результату, но и по организации. Этот ЧМ закончился почти без проблем между болельщиками разных стран. Как по мне, это огромный успех России.