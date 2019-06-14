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Олич: «Годы в ЦСКА - один из лучших периодов моей карьеры»

сегодня, 12:55

Бывший игрок ЦСКА Ивица Олич рассказал о времени, проведённом в московском клубе.

Я скажу, что 3,5 года в ЦСКА — один из лучших периодов в моей карьере, время, которое я не могу забыть. Я уезжал, а потом уже вернулся помощником тренера на чемпионат мира. То, что было здесь, никогда не забуду. Не только по результату, но и по организации. Этот ЧМ закончился почти без проблем между болельщиками разных стран. Как по мне, это огромный успех России. 

Когда я играл в ЦСКА, очень много игроков из ЦСКА играли в сборной России. Я с огромным удовольствием тогда отправлялся в свою национальную команду, а российские игроки говорили: «Ааааа, ну надо поехать поиграть за сборную». А сегодня я вижу, что теперь за сборную хотят играть, стремятся, весь ваш народ болеет за сборную. Меня удивило это, очень хочу поблагодарить Черчесова за то, что он проделал такую работу.

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Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:57
Что-то как-то несвязанно сказал. Предложение про ЦСКА, а следующее уже про сборную.

Ну спасибо на добром слове.
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