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89 % россиян считают, что Россия успешно организовала ЧМ-2018

сегодня, 13:02

Всероссийский центр изучения общественного мнения огласил результаты опроса жителей России касательно их мнения о проведении в стране чемпионата мира 2018 года.

Абсолютное большинство наших сограждан (89%) считают, что Россия успешно справилась с организацией чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также россияне по-прежнему уверены, что это событие принесло для нашей страны больше пользы (62%), нежели вреда (9%).

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Победителем турнира стала команда Франции.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   98 / 753
сегодня в 14:37
то, что россия успешно справилась с организацией, считают не только 89% россиян, но и почти 100% иностранцев. в этом сомнений нет. красиво гулять в россии умеют. только последствия потом всегда печальные
dino-hsv
dino-hsv
   98 / 753
сегодня в 14:35
"Также россияне по-прежнему уверены, что это событие принесло для нашей страны больше пользы (62%), нежели вреда (9%)" - а почему не 77%?! или 146?!
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   236 / 753
сегодня в 14:17
пока синьи не вернут свое старое доброе имя пищевика не буду смотреть чемпионат рф свинячей команде свинячее имя!!Ё!
LOpp
LOpp
   30 / 753
сегодня в 14:15
законы тоже не плохие протащили во время ЧМ.
НДС 20%, повышение пенсионного возраста. Затраты на организацию ЧМ быстрее отобьются. Еще хватит на Сирию, Венесуэлу и Донбасс.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   236 / 753
сегодня в 14:10
и за коней и бомжей тоже стыдно)))
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   236 / 753
сегодня в 14:09
объясните мне недалекому и чем же он был лучше чем предыдущие? распиарили сами себя и как дятлы повторяют да да наш самый самый ! стыдно за спартак))))
Ruslik1982
Ruslik1982
   29 / 753
сегодня в 14:02
в опросе пользователей на сайте соссерру 100% пользователей призналось, что у них есть интернет
beefs
beefs
   69 / 753
сегодня в 13:52
Что что а пыль пустить в глаза мы умеем...
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 753
сегодня в 13:38
Не плохой чемпионат. Богато, особенно на фоне обнищавшего населения.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   291 / 753
сегодня в 13:31
Особенно женская половина, она этим ЧМ "особенно" воспользовалась
311
311
   52 / 753
сегодня в 13:05
11% это люди предпенсионного возраста!)
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