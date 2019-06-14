89 % россиян считают, что Россия успешно организовала ЧМ-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения огласил результаты опроса жителей России касательно их мнения о проведении в стране чемпионата мира 2018 года.
Абсолютное большинство наших сограждан (89%) считают, что Россия успешно справилась с организацией чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также россияне по-прежнему уверены, что это событие принесло для нашей страны больше пользы (62%), нежели вреда (9%).
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Победителем турнира стала команда Франции.
НДС 20%, повышение пенсионного возраста. Затраты на организацию ЧМ быстрее отобьются. Еще хватит на Сирию, Венесуэлу и Донбасс.
НДС 20%, повышение пенсионного возраста. Затраты на организацию ЧМ быстрее отобьются. Еще хватит на Сирию, Венесуэлу и Донбасс.