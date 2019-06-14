Мостовой: «„Спартаку“ будет сложно найти замену Зе Луишу»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой посоветовал руководству клуба продать нападающего Зе Луиша.
Если «Спартаку» предлагают за Зе Луиша 15 миллионов евро, то им стоит отпустить Зе. На фоне европейских клубов это неплохая сумма для нашего чемпионата. Во-первых, красно-белые получат хорошие деньги. Во-вторых, можно найти ему на замену хорошего футболиста. Проблема не в цене, проблема в том, чтобы найти игрока.
Опыт европейских команд в этом и заключается. Тот же «Порту», где игроки выступают год или два, затем продаёт их и зарабатывают 100 миллионов.