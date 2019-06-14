Мостовой: «„Спартаку“ будет сложно найти замену Зе Луишу»

Бывший игрок «Спартака» посоветовал руководству клуба продать нападающего .

Если «Спартаку» предлагают за Зе Луиша 15 миллионов евро, то им стоит отпустить Зе. На фоне европейских клубов это неплохая сумма для нашего чемпионата. Во-первых, красно-белые получат хорошие деньги. Во-вторых, можно найти ему на замену хорошего футболиста. Проблема не в цене, проблема в том, чтобы найти игрока.

Опыт европейских команд в этом и заключается. Тот же «Порту», где игроки выступают год или два, затем продаёт их и зарабатывают 100 миллионов.