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Мостовой: «„Спартаку“ будет сложно найти замену Зе Луишу»

сегодня, 14:11

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой посоветовал руководству клуба продать нападающего Зе Луиша

Если «Спартаку» предлагают за Зе Луиша 15 миллионов евро, то им стоит отпустить Зе. На фоне европейских клубов это неплохая сумма для нашего чемпионата. Во-первых, красно-белые получат хорошие деньги. Во-вторых, можно найти ему на замену хорошего футболиста. Проблема не в цене, проблема в том, чтобы найти игрока. 

Опыт европейских команд в этом и заключается. Тот же «Порту», где игроки выступают год или два, затем продаёт их и зарабатывают 100 миллионов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   207 / 753
сегодня в 14:37
Спартак ищет форварда за 7 млн.
a3r3v3
a3r3v3
   753 / 753
сегодня в 14:36
Найдите уже Мостовому работу,а то он так и будет нести всякую околесицу от безделья
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   236 / 753
сегодня в 14:23
ну если мостовой так считает то значит и мы так должны считать) правда в том что обезяну заменить обезьяной вообще никаких проблем нет! а вот как сказал сам мостовой"на фоне европейских клубов" оно может и так вот только свиньи являются европейским клупом лишь по прописке а так это не клупп это недаразумение
Don trambon
Don trambon
   107 / 753
сегодня в 14:18
Бизнес по федунски. Продаст зе луишку за 15, а через год купит обратно за 30. гыгыгы
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   114 / 753
сегодня в 14:16
Федун найдет, таких Зе Луишей на пальмах тьма, сильнее трясти надо.
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