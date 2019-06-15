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Дмитрий Черышев: «Говорить гадости о сборной не буду. Не дождётесь!»

сегодня, 08:56

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал победы сборной России над Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) в матчах отбора к Евро-2020.

- Какие впечатления от игр сборной России против Сан-Марино и Кипра?

- Две победы в двух матчах - отличный результат. Я очень рад, что команда установила рекорд по голам против Сан-Марино. Какой бы слабый ни был соперник, забить ему 9 голов ещё нужно постараться. Это раз. А во-вторых, я рад, что в матче с Кипром ребята создали много моментов. Где-то везло, где-то - нет, но всё равно выиграли, хоть и 1:0. Настраиваться после большой победы всегда тяжеловато, но игроки справились со своими эмоциями и смогли это сделать. Я горд за нашу сборную.

- А как же слабая реализация против Кипра?

- Вы сейчас звоните мне, чтобы спросить про гадость? А почему вы не спрашиваете про реализацию с Сан-Марино? 

- У Сан-Марино самый низкий рейтинг ФИФА.

- И что? Я уже сказал: чтобы забить 9 голов, надо очень сильно постараться. Почему Казахстан не забил им 9? Вы ищете изъяны, а я рад, что наша сборная выиграла два матча. Так что говорить гадости и унижать сборную я не буду. Не дождётесь! Нашу сборную надо поздравить и поддержать - это самое главное. А вообще, чтобы вы понимали, 1:0 - это уже победа.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
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сегодня в 09:05
Есть "журналисты" и есть "журналюги".......

По двум последним вопросам видно что Черышеву звонили именно "журналюги"...жадные до провокаций и скандалов...

Но с Черышевым они обломались...за что ему респект..
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