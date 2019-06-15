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Воробьев: «Хочу, чтобы „Зенит“ в Лиге чемпионов сыграл с „Реалом“»

сегодня, 08:39

Заслуженный тренер России Николай Воробьев рассказал о своих ожиданиях от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита». Питерцы попали в первую корзину на правах чемпиона России.

Пусть жребий выберет одну топ-команду. Это было бы интересно и для болельщиков, и для футболистов. Две других - послабее, чтобы «Зениту» адаптироваться в Лиге чемпионов.

Кажется, во второй корзине - «Реал»? Вот я и ответил на ваш вопрос, кого хотелось бы видеть соперником «Зенита». Тем более в 2008-м мы играли с «Королевским клубом», в Петербурге ни в чем не уступили, создали много голевых моментов, подвела реализация. Сейчас, как мне кажется, «Реал» переживает не лучшие времена, Зидан меняет игроков и структуру игры после ухода Криштиану Роналду. В любом случае, «Реал» - это бренд, имя. Интересно было бы увидеть эту команду в Петербурге.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 742
сегодня в 08:51
Не желательно....
2 раза такая фишка не прокатывает.....
ЦСКА уже снял все сливки с этого противостояния....

Да и жеребьёвка под контролем...из второй корзины Бенфика или Лион....))
drug01
drug01
   78 / 742
сегодня в 08:50
Только в финале!
Kresi frok
Kresi frok
   133 / 742
сегодня в 08:49
    ДСА
    ДСА
       230 / 742
    сегодня в 08:47
    Нынешний Реал можно обыгрывать, он не безусловный фаворит
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 742
    сегодня в 08:45
    мы все,вся страна этого хотим,мы видели Вильярреал и теперь хотим помноженый на три счет с Реалом)))
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
       81 / 742
    сегодня в 08:42
    Ой да вам как всегда самая слабая группа попадётся
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