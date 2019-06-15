Воробьев: «Хочу, чтобы „Зенит“ в Лиге чемпионов сыграл с „Реалом“»

Заслуженный тренер России Николай Воробьев рассказал о своих ожиданиях от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита». Питерцы попали в первую корзину на правах чемпиона России.

Пусть жребий выберет одну топ-команду. Это было бы интересно и для болельщиков, и для футболистов. Две других - послабее, чтобы «Зениту» адаптироваться в Лиге чемпионов.

Кажется, во второй корзине - «Реал»? Вот я и ответил на ваш вопрос, кого хотелось бы видеть соперником «Зенита». Тем более в 2008-м мы играли с «Королевским клубом», в Петербурге ни в чем не уступили, создали много голевых моментов, подвела реализация. Сейчас, как мне кажется, «Реал» переживает не лучшие времена, Зидан меняет игроков и структуру игры после ухода Криштиану Роналду. В любом случае, «Реал» - это бренд, имя. Интересно было бы увидеть эту команду в Петербурге.