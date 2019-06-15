Романцев: «Очень надеюсь на возвращение Кокорина и Мамаева на поле»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России прокомментировал ситуацию с футболистами и Павлом Мамаевым. На этой неделе суд отклонил апелляцию форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» и оставил наказание в силе.

Говорил и буду говорить: проступок Кокорина и Мамаева неприятный, плохой, но он никак не соизмеряется с наказанием, которое получили футболисты. Хочется просто «поздравить» нашу правоохранительную систему. Представляете, сколько следователей, прокуроров, судей занимались этим делом? Прямо преступление века! Со всем остальным уже, видимо, справились, страна осталась без бандитизма и коррупции. Половина органов занималась этой дракой, которая была записана на видео! Что ж мы творим-то, ребят? А надо было просто дать Кокорину и Мамаеву хорошего подзатыльника.

Вернётся ли ещё Кокорин? Очень надеюсь. И на возвращение Мамаева, этого шалопая, тоже надеюсь.

С возрастом люди спокойнее становятся. Ледяхов вон у нас какой шебутной был, а потом женился, остепенился. Стал серьёзным человеком, тренером. Жалко, правда, что пока у него в тренерском деле не очень получается, надеюсь, что всё впереди.