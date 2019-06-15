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Романцев: «Очень надеюсь на возвращение Кокорина и Мамаева на поле»

сегодня, 01:45

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. На этой неделе суд отклонил апелляцию форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» и оставил наказание в силе.

Говорил и буду говорить: проступок Кокорина и Мамаева неприятный, плохой, но он никак не соизмеряется с наказанием, которое получили футболисты. Хочется просто «поздравить» нашу правоохранительную систему. Представляете, сколько следователей, прокуроров, судей занимались этим делом? Прямо преступление века! Со всем остальным уже, видимо, справились, страна осталась без бандитизма и коррупции. Половина органов занималась этой дракой, которая была записана на видео! Что ж мы творим-то, ребят? А надо было просто дать Кокорину и Мамаеву хорошего подзатыльника. 

Вернётся ли ещё Кокорин? Очень надеюсь. И на возвращение Мамаева, этого шалопая, тоже надеюсь.

С возрастом люди спокойнее становятся. Ледяхов вон у нас какой шебутной был, а потом женился, остепенился. Стал серьёзным человеком, тренером. Жалко, правда, что пока у него в тренерском деле не очень получается, надеюсь, что всё впереди.

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Все комментарии
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответил mangoх12
   312 / 747
сегодня в 02:36
ты наверно че то попутал, за такое стандартное наказание административка, максимум 15 суток. Устроили реалити шоу для холопов чтобы чинуш боялись.
давай стукни по голове человека стулом с сотоварищами и проверим, дадут тебе 15 суток или реальный срок
желательно чиновника или известную личность - ну это что-бы резонанс был, а не на уровне твоей деревни
mangoх12
mangoх12 ответил Зафод Библброкс
   26 / 747
сегодня в 02:33
"Со всем остальным уже, видимо, справились, страна осталась без бандитизма и коррупции.r" ты, чудило, почему не беспокоился, когда простых граждан за аналогичные правонарушения сажали? а теперь блин вспомнил, ох блин своих засудили....
ты наверно че то попутал, за такое стандартное наказание административка, максимум 15 суток. Устроили реалити шоу для холопов чтобы чинуш боялись.
No pupsiks
No pupsiks
   10 / 747
сегодня в 02:15
Хоть и свиной алкоголик, а говорит правильно.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   312 / 747
сегодня в 02:11
"Со всем остальным уже, видимо, справились, страна осталась без бандитизма и коррупции.r"
ты, чудило, почему не беспокоился, когда простых граждан за аналогичные правонарушения сажали?
а теперь блин вспомнил, ох блин своих засудили....
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