Романцев: «У „Спартака“ очень много слабых мест во всех линиях»

Бывший главный тренер «Спартака» выразил мнение, что «красно-белым» необходимо серьёзно усиливать состав, чтобы бороться за чемпионство.

Федун недавно заявил, что хочет к 2022 году ещё как минимум один раз сделать «Спартак» чемпионом. При вас не такие задачи не ставились. Всё было и так понятно. Что изменилось?

К юбилею лучше соберутся, сконцентрируются. Может, укомплектуются. Единственное, что пожелаю «Спартаку» – купить игроков. У нас очень много слабых мест во всех линиях. Говорю уже как бывший тренер. Если мы хотим быть чемпионами, то надо взять минимум четырёх игрочищ!

Стоящие покупки за последние годы? Отбросим все эмоции, весь негатив. Ведь состав совсем недавно был. Во-первых, Промес. Плюс Глушаков, когда был в форме. Потенциально – Еременко. Уже неплохая компания. Ещё чуть-чуть добавить туда молодёжи. Того же Мелкадзе. Вот средняя линия на чемпионство и на приличные амбиции в Европе!