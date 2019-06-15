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Романцев: «У „Спартака“ очень много слабых мест во всех линиях»

сегодня, 01:11

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что «красно-белым» необходимо серьёзно усиливать состав, чтобы бороться за чемпионство.

Федун недавно заявил, что хочет к 2022 году ещё как минимум один раз сделать «Спартак» чемпионом. При вас не такие задачи не ставились. Всё было и так понятно. Что изменилось?

К юбилею лучше соберутся, сконцентрируются. Может, укомплектуются. Единственное, что пожелаю «Спартаку» – купить игроков. У нас очень много слабых мест во всех линиях. Говорю уже как бывший тренер. Если мы хотим быть чемпионами, то надо взять минимум четырёх игрочищ! 

Стоящие покупки за последние годы? Отбросим все эмоции, весь негатив. Ведь состав совсем недавно был. Во-первых, Промес. Плюс Глушаков, когда был в форме. Потенциально – Еременко. Уже неплохая компания. Ещё чуть-чуть добавить туда молодёжи. Того же Мелкадзе. Вот средняя линия на чемпионство и на приличные амбиции в Европе!

Напомним, «Спартак», по слухам, может приобрести нападающего «Ромы».

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Все комментарии
parallels
parallels
   4 / 745
сегодня в 01:25
позор!
Павел Амурский
Павел Амурский
   32 / 745
сегодня в 01:17
Федун копит к 2022 году наворованные у народа деньги, чтобы клубу с позорной историей купить очередное липовое чемпионство.
No pupsiks
No pupsiks
   11 / 745
сегодня в 01:14
Спартак проще расформировать и забыть его позорную историю.
razdvatri
razdvatri
   360 / 745
сегодня в 01:12
Согласен с Романцевым, да и вообще как-то стыдно за Спартак.
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