«Тоттенхэм», МЮ и «Ювентус» предложили 60 млн евро за Н'Домбеле

Во Франции сообщают, что сразу три топ-клуба сделали одинаковое предложение (60 млн евро) «Лиону» по полузащитнику . Речь идет о «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе». При этом отмечается, что последние два клуба уже обратились к игроку и согласовали условия личного контракта.

Впрочем, с «Лионом» будет договориться сложнее. Французский клуб запрашивает за хавбека 90 млн евро

В мае сообщалось, что в списке претендентов на Н'Домбеле также фигурирует «Манчестер Сити».