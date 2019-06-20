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«Тоттенхэм», МЮ и «Ювентус» предложили 60 млн евро за Н'Домбеле

сегодня, 18:01

Во Франции сообщают, что сразу три топ-клуба сделали одинаковое предложение (60 млн евро) «Лиону» по полузащитнику Тангаю Н'Домбеле. Речь идет о «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе». При этом отмечается, что последние два клуба уже обратились к игроку и согласовали условия личного контракта.

Впрочем, с «Лионом» будет договориться сложнее. Французский клуб запрашивает за хавбека 90 млн евро

В мае сообщалось, что в списке претендентов на Н'Домбеле также фигурирует «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 710
сегодня в 18:08
Среди этой троицы МЮ самый лучший клуб. Гыгыгы
STVA 1
STVA 1
   42 / 710
сегодня в 18:08
Шпорам нужней он ...
No problem
No problem
   113 / 710
сегодня в 18:07
Зидан,ты че братан,давай подключайся!
Потом Канте,Мбаппе,и пару загорелых).
Don trambon
Don trambon
   101 / 710
сегодня в 18:06
ну с ПСЖ всё равно нет смысла тягаться, так что за 70-80 можно продать и сразу найти во второй лиге новых менди ндомбеле и повторить
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