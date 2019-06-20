Трансферный бюджет МЮ на лето - 100 млн фунтов

сегодня, 17:47

Руководство «Манчестер Юнайтед» выделило 100 млн фунтов на летние трансферы команды.

При этом 15 млн манкунианцы уже потратили, купив у «Суонси» Даниэля Джеймса. Еще порядка 60 млн может уйти на приобретение правого бека «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки. По слухам, МЮ также интересуется защитником «Лестера» Харри Магуайром и полузащитником «Ньюкасла» Шоном Лонгстаффом.

В то же время бюджет может увеличиться за счет продаж игроков. Большие деньги потенциально можно получить за Поля Погба, Давида Де Хеа и Ромелу Лукаку, к которым есть интерес.