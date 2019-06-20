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Трансферный бюджет МЮ на лето - 100 млн фунтов

сегодня, 17:47

Руководство «Манчестер Юнайтед» выделило 100 млн фунтов на летние трансферы команды.

При этом 15 млн манкунианцы уже потратили, купив у «Суонси» Даниэля Джеймса. Еще порядка 60 млн может уйти на приобретение правого бека «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки. По слухам, МЮ также интересуется защитником «Лестера» Харри Магуайром и полузащитником «Ньюкасла» Шоном Лонгстаффом.

В то же время бюджет может увеличиться за счет продаж игроков. Большие деньги потенциально можно получить за Поля Погба, Давида Де Хеа и Ромелу Лукаку, к которым есть интерес.

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Don trambon
Don trambon
   101 / 710
сегодня в 18:04
оставшихся 85 млн должно хватить, что бы уговорить вернуться того лысого судейку, сделать ему операцию по омоложению стволовыми клетками и т.д.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   148 / 710
сегодня в 17:55
На судей должно хватить:)
311
311
   34 / 710
сегодня в 17:52
Решили сделать упор на англичан, но качественно ими не усилиться! Плюс наценка за паспорт!)
kotmyshka
kotmyshka
   75 / 710
сегодня в 17:49
Несерьезные деньги для АПЛ...
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