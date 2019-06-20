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«Интер» планирует купить трех или четырех игроков летом

сегодня, 18:00

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио в интервью Gazzetta dello Sport рассказал о новичках команды в летнее трансферное окно.

Конте оценивает состав. Он звонит мне по 10 раз в день, чтобы узнать, нет ли новостей по трансферам. Я не буду говорить имена, но мы собираемся купить трех или четырех футболистов. Сделаем упор на качество, а не количество. Сейчас мы рассматриваем несколько кандидатур.

Накануне «нерадзурри» выкупили контракты полузащитника «Сассуоло» Маттео Политано и нападающего «Дженоа» Эдди Сальседо.

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