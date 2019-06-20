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Смородская: «Еременко - отыгранный футболист»

сегодня, 21:36

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о том, что главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин обиделся на руководство команды из-за того, что они не купили полузащитника Романа Еременко.

Замечательно, что Еременко не взяли. Он столько лет без футбола, еще и пойман на наркотиках. Это отыгранный футболист.

Семин – очень сложный человек. У нас были всякие моменты, и такие в том числе. Но это дела давно минувших дней.

Стоит отметить, что Еременко недавно продлил контракт с «Ростовом» на 4 года. 

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АС35
АС35
   2 / 704
сегодня в 22:34
Смородская: «Еременко - отыгранный футболист»

Ерёменко лучший в Ростове, контракт на четыре года, уважение болельщиков Ростова.

Ольга Смородская-отыгранный вариант, не имеющий к футболу никакого отношения, что она и доказала в качестве Президента «Локомотива»
Чтобы напомнить о себе комментирует, хотя у неё никто ничего не спрашивает)
Alex-96
Alex-96
   239 / 704
сегодня в 22:18
Теперь чую Еременко станет лучшим игроком чемптоната, забьет 10 мячей и отдаст 20 передач. Уже было такое, с Фернандешем проходили.
Союзник противников
Союзник противников
   102 / 704
сегодня в 22:10
Ерёма похож этим на Смороду:Оба-отыгранные.Но она больше.
League1
League1
   31 / 704
сегодня в 22:06
Кто эту дуру ещё про футбол спрашивает? Зачем?
ZaZizu
ZaZizu
   352 / 704
сегодня в 21:49
смородская лучше Палыча разбирается в футболе? баба выставила себя элементарной дурой!
Faustello
Faustello
   3 / 704
сегодня в 21:48
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