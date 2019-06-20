Смородская: «Еременко - отыгранный футболист»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о том, что главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин обиделся на руководство команды из-за того, что они не купили полузащитника Романа Еременко.
Замечательно, что Еременко не взяли. Он столько лет без футбола, еще и пойман на наркотиках. Это отыгранный футболист.
Семин – очень сложный человек. У нас были всякие моменты, и такие в том числе. Но это дела давно минувших дней.
Стоит отметить, что Еременко недавно продлил контракт с «Ростовом» на 4 года.
Ерёменко лучший в Ростове, контракт на четыре года, уважение болельщиков Ростова.
Ольга Смородская-отыгранный вариант, не имеющий к футболу никакого отношения, что она и доказала в качестве Президента «Локомотива»
Чтобы напомнить о себе комментирует, хотя у неё никто ничего не спрашивает)
Ерёменко лучший в Ростове, контракт на четыре года, уважение болельщиков Ростова.
Ольга Смородская-отыгранный вариант, не имеющий к футболу никакого отношения, что она и доказала в качестве Президента «Локомотива»
Чтобы напомнить о себе комментирует, хотя у неё никто ничего не спрашивает)