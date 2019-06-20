Смородская: «Еременко - отыгранный футболист»

сегодня, 21:36

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о том, что главный тренер «железнодорожников» обиделся на руководство команды из-за того, что они не купили полузащитника .

Замечательно, что Еременко не взяли. Он столько лет без футбола, еще и пойман на наркотиках. Это отыгранный футболист. Семин – очень сложный человек. У нас были всякие моменты, и такие в том числе. Но это дела давно минувших дней.

Стоит отметить, что Еременко недавно продлил контракт с «Ростовом» на 4 года.