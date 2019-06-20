Бабаев: «Сторона Бекао ведет себя не совсем адекватно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клубу вряд ли удастся договориться по контракту Бекао. Напомним, права на защитника принадлежат бразильскому клубу «Баия».

Скажем так, сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение. Потому что с самим Бекао мы вроде бы всё уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся.