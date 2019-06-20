ГлавнаяНовости

Бабаев: «Сторона Бекао ведет себя не совсем адекватно»

сегодня, 20:23

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клубу вряд ли удастся договориться по контракту Бекао. Напомним, права на защитника принадлежат бразильскому клубу «Баия».

Скажем так, сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение. Потому что с самим Бекао мы вроде бы всё уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся.

Значит ли это, что мы не договоримся по Бекао? Думаю, что да. У нас уже и у самих есть определенные сомнения. Для нас важно, чтобы футболист с уважением относился к ЦСКА. Мы рассматриваем ситуацию всесторонне – не только с точки зрения денег, спортивной составляющей. Как говорится, насильно мил не будешь. Никто никого не собирается уговаривать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наумов: «Самое главное для руководства „Локо“ - не мешать Сёмину»
Сегодня, 20:20 Комментарии1
Бабаев: «Влашича ждет большая европейская карьера»
Сегодня, 20:13 Комментарии6
Обляков: «Отпуск провел дома, в деревне Вындин Остров»
Сегодня, 18:23 Комментарии4
Виталий Денисов: «Переход в „Рубин“ - новый вызов»
Сегодня, 17:22 Комментарии3
Хохлов: «Наверное, у „Динамо“ будет некий переходный этап»
Сегодня, 17:12 Комментарии2
Бывший тренер «Спартака»: «Я не вспоминаю о Глушакове»
Сегодня, 16:43 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   115 / 708
сегодня в 21:05
Не о чем жалеть - человек сам решает свою судьбу, так тому и быть!
LOpp
LOpp
   12 / 708
сегодня в 21:02
Отмыли, покормили и Бекао себя человеком почувствовал.
Footbolista
Footbolista ответил cska1948
   21 / 708
сегодня в 21:01
Не надо в Спартак брыкливых своих коней советовать...сами со своей конюшней разбирайтесь...
kotmyshka
kotmyshka
   75 / 708
сегодня в 20:56
Не хочешь, как хочешь...
cska1948
cska1948
   102 / 708
сегодня в 20:46
Бекао надо идти в Тарасовку. Федун любит, когда его на деньги разводят. Вон, даже мальчишка, Ломовицеий, на лям его развёл.
Томик
Томик
   273 / 708
сегодня в 20:34
"ведёт себя не совсем ...адекватно" Нагло хочет денег. Неожиданно.
Морозовский
Морозовский
   3 / 708
сегодня в 20:31
Игорь теперь будет спать спокойно - Бекао любил ему напихать принародно!
Питер Ман
Питер Ман
   51 / 708
сегодня в 20:29
Бекао созрел для становления пупсиком, бестолковый зулус иуда + наглые агенты
Armeiskiy_kon
Armeiskiy_kon
   466 / 708
сегодня в 20:28
Да уж, ЦСКА заслуживает большего уважения. Клуб дал возможность проявить себя в Европе игроку, который в бразильской лиге то не всегда попадал в старт. Не хочет защищать наши цвета, скатертью дорога
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100