Бабаев: «Сторона Бекао ведет себя не совсем адекватно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клубу вряд ли удастся договориться по контракту Бекао. Напомним, права на защитника принадлежат бразильскому клубу «Баия».
Скажем так, сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение. Потому что с самим Бекао мы вроде бы всё уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся.
Значит ли это, что мы не договоримся по Бекао? Думаю, что да. У нас уже и у самих есть определенные сомнения. Для нас важно, чтобы футболист с уважением относился к ЦСКА. Мы рассматриваем ситуацию всесторонне – не только с точки зрения денег, спортивной составляющей. Как говорится, насильно мил не будешь. Никто никого не собирается уговаривать.