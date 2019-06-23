Ло Чельсо: «Играть вместе с Месси - это привилегия»

Полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо ответил на вопрос о том, не является ли присутствие в команде Лионеля Месси преградой для молодых игроков.
Напротив! Когда Месси играет с тобой в одной команде, когда есть возможность с ним тренироваться и играть - это привилегия. Такая возможность случается не каждый день.
Пока я молод, я стараюсь наблюдать, учиться. И поскольку делить с ним тренировки и матчи получается не каждый день, для меня это привилегия.
Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина сыграла вничью с Парагваем, а Месси забил единственный гол «альбиселесте» в этой встрече.