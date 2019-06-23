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Ло Чельсо: «Играть вместе с Месси - это привилегия»

сегодня, 12:01

Полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо ответил на вопрос о том, не является ли присутствие в команде Лионеля Месси преградой для молодых игроков.

Напротив! Когда Месси играет с тобой в одной команде, когда есть возможность с ним тренироваться и играть - это привилегия. Такая возможность случается не каждый день.

Пока я молод, я стараюсь наблюдать, учиться. И поскольку делить с ним тренировки и матчи получается не каждый день, для меня это привилегия.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина сыграла вничью с Парагваем, а Месси забил единственный гол «альбиселесте» в этой встрече.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   93 / 676
сегодня в 12:55
Нужно хотя бы Катар обыграть.
амурец
амурец ответил la_masia
   63 / 676
сегодня в 12:52
А пятый вчера узнал что футбольный мячик круглый?
DXTK
DXTK
   206 / 676
сегодня в 12:22
носить за месси бутсы, это значит быть приближенным к королю.........
la_masia
la_masia
   131 / 676
сегодня в 12:19
Эти четыре писаря снизу!!! Ни один в футболе не разбирается.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   26 / 676
сегодня в 12:09
Как сейчас все эти балбесы хвалят Месси, так в старости будут ругать, вспоминая мимо каких трофеев с этим «покорителем осасун» пролетели в своей карьере.
Gelious
Gelious
   57 / 676
сегодня в 12:06
Это целое достижение. Доказывает, что у вас очень ловкий и длинный язык, что вас взяли с борную друзей Месси.
амурец
амурец
   63 / 676
сегодня в 12:06
конечно привелегия, ну для тех кто не хочет что то со сборной добитьсяя
cska plus
cska plus
   5 / 676
сегодня в 12:03
Ненормальное явление.
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