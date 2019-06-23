Ло Чельсо: «Играть вместе с Месси - это привилегия»

Полузащитник сборной Аргентины ответил на вопрос о том, не является ли присутствие в команде преградой для молодых игроков.

Напротив! Когда Месси играет с тобой в одной команде, когда есть возможность с ним тренироваться и играть - это привилегия. Такая возможность случается не каждый день.

Пока я молод, я стараюсь наблюдать, учиться. И поскольку делить с ним тренировки и матчи получается не каждый день, для меня это привилегия.