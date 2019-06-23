Джилардино посоветовал Кутроне сменить клуб

Бывший итальянский футболист посоветовал нападающему «Милана» сменить клуб.

Посоветовал бы я Кутроне сменить клуб? Да, потому что у него так было бы больше шансов стать эталоном и играть постоянно. У него может быть будущее вдали от Милана, тем более что найдутся клубы, которые захотят его заполучить и, следовательно, придет осознание того, что он может быть очень важным игроком.

В этом году он стал играть намного лучше. Я бы выбрал другой путь.