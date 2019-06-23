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Джилардино посоветовал Кутроне сменить клуб

сегодня, 11:34

Бывший итальянский футболист Альберто Джилардино посоветовал нападающему «Милана» Патрику Кутроне сменить клуб.

Посоветовал бы я Кутроне сменить клуб? Да, потому что у него так было бы больше шансов стать эталоном и играть постоянно. У него может быть будущее вдали от Милана, тем более что найдутся клубы, которые захотят его заполучить и, следовательно, придет осознание того, что он может быть очень важным игроком. 

В этом году он стал играть намного лучше. Я бы выбрал другой путь. 

Ранее ходили слухи, что Кутроне может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

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cska plus
cska plus
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сегодня в 12:00
В Милане новый тренер и возможно всё изменится в том числе и для Кутроне.
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