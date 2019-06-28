Дюгарри: «С таким отношением к делу де Лигт далеко не уедет»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал слухи о том, что защитник «Аякса» Матийс де Лигт потребовал от ПСЖ прописать в его контракте сумму отступных в размере 150 млн евро. Парижане отказались выполнить это требование.
Я поздравляю руководство ПСЖ с тем, что они отошли от привычки покупать игроков любой ценой. Я устал от этого нового футбола. Де Лигт еще не перешел в клуб, а уже думает, как будет потом оттуда уходить. Что у тебя в голове, парень? Тебе 19 лет, какая разница, будет у тебя зарплата 12, 13, 14, 15 или 20 млн евро. Что кардинально для тебя изменится? Ты купишь еще одну машину, дом побольше или яхту на 10 метров длиннее? Де Лигт очень хороший игрок, но с таким подходом он далеко не уедет.
Сообщалось, что де Лигт близок к переходу в «Ювентус».
МММ - детский сад...по сравнению что происходит сейчас с футболом....
Скажи мне что должен уметь парень 19-ти лет с зарплатой 1,5 млн евро в месяц ???
Бегать 100-метровку за 2,3 секунды..??...забивать пяточкой,через себя,со своей половины поля ???...Становиться невидимым ???...Телепортироваться ???..))))) - нет....
Он умеет только то что умели и до него....но с оплатой в десятки раз выше.....
Значит налицо обычная афера....а не прогресс...
МММ - детский сад...по сравнению что происходит сейчас с футболом....
Скажи мне что должен уметь парень 19-ти лет с зарплатой 1,5 млн евро в месяц ???
Бегать 100-метровку за 2,3 секунды..??...забивать пяточкой,через себя,со своей половины поля ???...Становиться невидимым ???...Телепортироваться ???..))))) - нет....
Он умеет только то что умели и до него....но с оплатой в десятки раз выше.....
Значит налицо обычная афера....а не прогресс...
Что сами породили - тем теперь и довольствуйтесь.....
В десятки раз завышенные цены на игроков...безграничная,но удовлетворяемая, жадность их агентов - стали обыденностью.....
Уже не клубы выбирают игроков...а игроки клубы....
Не клубы диктуют условия контракта,а игроки которые уже считают лучше чем играют...
Капризные алчные Неймары-ДеЛигты представляющие собой уже не игроков а целые корпорации обогащающихся на себе - это только начало конца этой бестолковой для футбола,но крайне выгодной для бизнесменов от футбола денежной гонки...
...дальше будет хуже..
Что сами породили - тем теперь и довольствуйтесь.....
В десятки раз завышенные цены на игроков...безграничная,но удовлетворяемая, жадность их агентов - стали обыденностью.....
Уже не клубы выбирают игроков...а игроки клубы....
Не клубы диктуют условия контракта,а игроки которые уже считают лучше чем играют...
Капризные алчные Неймары-ДеЛигты представляющие собой уже не игроков а целые корпорации обогащающихся на себе - это только начало конца этой бестолковой для футбола,но крайне выгодной для бизнесменов от футбола денежной гонки...
...дальше будет хуже..