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Дюгарри: «С таким отношением к делу де Лигт далеко не уедет»

сегодня, 11:33

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал слухи о том, что защитник «Аякса» Матийс де Лигт потребовал от ПСЖ прописать в его контракте сумму отступных в размере 150 млн евро. Парижане отказались выполнить это требование.

Я поздравляю руководство ПСЖ с тем, что они отошли от привычки покупать игроков любой ценой. Я устал от этого нового футбола. Де Лигт еще не перешел в клуб, а уже думает, как будет потом оттуда уходить. Что у тебя в голове, парень? Тебе 19 лет, какая разница, будет у тебя зарплата 12, 13, 14, 15 или 20 млн евро. Что кардинально для тебя изменится? Ты купишь еще одну машину, дом побольше или яхту на 10 метров длиннее? Де Лигт очень хороший игрок, но с таким подходом он далеко не уедет.

Сообщалось, что де Лигт близок к переходу в «Ювентус».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   11 / 655
сегодня в 12:51
Джек,проблема только у нас в головах,мы устарели,а то что с футболом происходит ,и то что делает Де Лигт это норма и очень взрослые переговоры по контракту ,от которых зависит будущее игрока и человека,с отступных и сам игрок хочет поиметь и понимает ,что хочет через псж прыгнуть в Реал и заработать сейчас . Де Лигт молодец ,и Глушаков молодец и Дзюба
Чем "двльше в лес" тем дальше от реальности происходящего.....
МММ - детский сад...по сравнению что происходит сейчас с футболом....
Скажи мне что должен уметь парень 19-ти лет с зарплатой 1,5 млн евро в месяц ???
Бегать 100-метровку за 2,3 секунды..??...забивать пяточкой,через себя,со своей половины поля ???...Становиться невидимым ???...Телепортироваться ???..))))) - нет....
Он умеет только то что умели и до него....но с оплатой в десятки раз выше.....
Значит налицо обычная афера....а не прогресс...
Footbolista
Footbolista ответил Duda Gigolaev Osetin
   10 / 655
сегодня в 12:31
Миллионеры так не рассуждают...поэтому они миллионеры)....30 лямов и 25 это как говорят в Одессе две большие разницы...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   5 / 655
сегодня в 12:30
Джек,проблема только у нас в головах,мы устарели,а то что с футболом происходит ,и то что делает Де Лигт это норма и очень взрослые переговоры по контракту ,от которых зависит будущее игрока и человека,с отступных и сам игрок хочет поиметь и понимает ,что хочет через псж прыгнуть в Реал и заработать сейчас . Де Лигт молодец ,и Глушаков молодец и Дзюба
Footbolista
Footbolista
   10 / 655
сегодня в 12:30
Если клуб заплатит меньше, хозяин клуба купит яхту на 10 метров длиннее, так что ли?))...
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 655
сегодня в 12:25
дзюбу напоминает
АС35
АС35 ответил Jeck Denielse
   7 / 655
сегодня в 12:23
"За что боролись на то и напоролись" Что сами породили - тем теперь и довольствуйтесь..... В десятки раз завышенные цены на игроков...безграничная,но удовлетворяемая, жадность их агентов - стали обыденностью..... Уже не клубы выбирают игроков...а игроки клубы.... Не клубы диктуют условия контракта,а игроки которые уже считают лучше чем играют... Капризные алчные Неймары-ДеЛигты представляющие собой уже не игроков а целые корпорации обогащающихся на себе - это только начало конца этой бестолковой для футбола,но крайне выгодной для бизнесменов от футбола денежной гонки... ...дальше будет хуже..
+!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 655
сегодня в 12:19
"За что боролись на то и напоролись"
Что сами породили - тем теперь и довольствуйтесь.....
В десятки раз завышенные цены на игроков...безграничная,но удовлетворяемая, жадность их агентов - стали обыденностью.....
Уже не клубы выбирают игроков...а игроки клубы....
Не клубы диктуют условия контракта,а игроки которые уже считают лучше чем играют...
Капризные алчные Неймары-ДеЛигты представляющие собой уже не игроков а целые корпорации обогащающихся на себе - это только начало конца этой бестолковой для футбола,но крайне выгодной для бизнесменов от футбола денежной гонки...
...дальше будет хуже..
STVA 1
STVA 1
   25 / 655
сегодня в 12:06
Может агент мутит воду !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 655
сегодня в 11:54
Похоже что Матийс по каким-то причинам на долгую карьеру не рассчитывает.
Igo0rek
Igo0rek
   101 / 655
сегодня в 11:51
Обнаглел юнец
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   160 / 655
сегодня в 11:48
Всё правильно сказал. Когда ты миллионер, уже не важно, у тебя 30 лямов или 29, ты и так всё можешь себе позволить
cska plus
cska plus
   2 / 655
сегодня в 11:45
Деньги протят человека а молодого губит.
Свинодел
Свинодел
   174 / 655
сегодня в 11:45
Недолго ему так выкаблучиваться, такие скороспелые.
ДАША Д
ДАША Д
   119 / 655
сегодня в 11:44
Денег зато срубит по полной
311
311
   34 / 655
сегодня в 11:40
Зазвездился парнишка!)
Boxert
Boxert
   142 / 655
сегодня в 11:39
Так он и до спартака доиграется вместо соньки.
дурман
дурман
   180 / 655
сегодня в 11:38
Да нынче игроки слишком многого позволяют, мало того что они не заслуживают такие бабки, так еще и условия выдвигают
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