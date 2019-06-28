Дюгарри: «С таким отношением к делу де Лигт далеко не уедет»

сегодня, 11:33

Бывший игрок сборной Франции прокомментировал слухи о том, что защитник «Аякса» потребовал от ПСЖ прописать в его контракте сумму отступных в размере 150 млн евро. Парижане отказались выполнить это требование.

Я поздравляю руководство ПСЖ с тем, что они отошли от привычки покупать игроков любой ценой. Я устал от этого нового футбола. Де Лигт еще не перешел в клуб, а уже думает, как будет потом оттуда уходить. Что у тебя в голове, парень? Тебе 19 лет, какая разница, будет у тебя зарплата 12, 13, 14, 15 или 20 млн евро. Что кардинально для тебя изменится? Ты купишь еще одну машину, дом побольше или яхту на 10 метров длиннее? Де Лигт очень хороший игрок, но с таким подходом он далеко не уедет.

Сообщалось, что де Лигт близок к переходу в «Ювентус».