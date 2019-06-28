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СМИ: Обамеянг дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:24

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.

Манкунианцы ищут замену Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Интер». В то же время «Арсенал» не сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов, что ставит под вопрос будущее габонца в клубе. И хотя МЮ также пролетел мимо ЛЧ, СМИ сообщают, что Обамеянг заинтересован в переходе под знамена «красных дьяволов».

30-летний Обамеянг перешел в «Арсенал» в январе прошлого года за 56 млн фунтов. В минувшем сезоне форвард забил 31 гол в 51 матче за клуб.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   165 / 655
сегодня в 10:20
Конечно же сразу аналогия с Ван Перси.. Только вот МЮ не играет в тот футбол, который нужен Обамеянгу.
Да и сам Обама игрок не того класса, что был Ван Перси.
Моё мнение, пусть у себя остаётся, тем более отличная статистика у него и сыгрался уже с Ляказетом.
борька
борька
   74 / 655
сегодня в 09:42
Мудрое решение
dimagas1
dimagas1
   202 / 655
сегодня в 09:41
Ван Персик 2:0 по ходу)
Чингачгук
Чингачгук
   92 / 655
сегодня в 09:38
Хоть такой вариант.
cska plus
cska plus
   2 / 655
сегодня в 09:29
Обамеянг хорош, но это не то усиление которое ждут от МЮ.
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