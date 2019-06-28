СМИ: Обамеянг дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.
Манкунианцы ищут замену Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Интер». В то же время «Арсенал» не сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов, что ставит под вопрос будущее габонца в клубе. И хотя МЮ также пролетел мимо ЛЧ, СМИ сообщают, что Обамеянг заинтересован в переходе под знамена «красных дьяволов».
30-летний Обамеянг перешел в «Арсенал» в январе прошлого года за 56 млн фунтов. В минувшем сезоне форвард забил 31 гол в 51 матче за клуб.
Да и сам Обама игрок не того класса, что был Ван Перси.
Моё мнение, пусть у себя остаётся, тем более отличная статистика у него и сыгрался уже с Ляказетом.
Да и сам Обама игрок не того класса, что был Ван Перси.
Моё мнение, пусть у себя остаётся, тем более отличная статистика у него и сыгрался уже с Ляказетом.