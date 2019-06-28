«Реал» продлит контракт с Эдегором и отправит его в очередную аренду

сегодня, 10:16

Атакующий полузащитник «Реала» до 8 июля должен определиться со своим будущим.

Действующий контракт норвежца с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года, поэтому «сливочные» продлят договор с футболистом, а затем отдадут его в аренду. Предполагается, что Эдегор проведет в аренде два сезона, а у клуба, который позаимствует игрока, не будет права выкупа. На данный момент у хавбека два варианта - «Байер» и «Реал Сосьедад».

Эдегор присоединился к «Реалу» в 2015 году в возрасте 15 лет. После этого он играл в «Кастилье», «Херенвене» и «Витессе».