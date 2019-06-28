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У «Арсенала» нет предложений по Озилу из-за его высокой зарплаты

сегодня, 09:15

У «Арсенала» нет предложений по полузащитнику Месуту Озилу.

«Канониры» хотят продать игрока, чтобы увеличить свой трансферный бюджет на лето, однако на футболиста нет соискателей из-за его огромной зарплаты в размере 350 тысяч фунтов в неделю.

Трансферный бюджет лондонцев на лето составляет лишь 45 млн фунтов.

30-летний Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах АПЛ.

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АС35
АС35
   7 / 655
сегодня в 10:20
......и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах АПЛ......

Странно), что У «Арсенала» нет предложений по Озилу)
Дело не в том, что у него высокая зарплата, дело в том, что его зарплата не соответствует его КПД в Арсенале.
КЭТиК
КЭТиК
   99 / 655
сегодня в 10:09
Придется и дальше Арсеналу платить.
holms918
holms918
   482 / 655
сегодня в 10:07
Не хилая зарплата.
cska plus
cska plus
   2 / 655
сегодня в 09:31
Озил врядли кому то пригодится.
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