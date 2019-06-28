У «Арсенала» нет предложений по Озилу из-за его высокой зарплаты

У «Арсенала» нет предложений по полузащитнику Месуту Озилу.
«Канониры» хотят продать игрока, чтобы увеличить свой трансферный бюджет на лето, однако на футболиста нет соискателей из-за его огромной зарплаты в размере 350 тысяч фунтов в неделю.
Трансферный бюджет лондонцев на лето составляет лишь 45 млн фунтов.
30-летний Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах АПЛ.
Странно), что У «Арсенала» нет предложений по Озилу)
Дело не в том, что у него высокая зарплата, дело в том, что его зарплата не соответствует его КПД в Арсенале.
Странно), что У «Арсенала» нет предложений по Озилу)
Дело не в том, что у него высокая зарплата, дело в том, что его зарплата не соответствует его КПД в Арсенале.