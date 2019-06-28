У «Арсенала» нет предложений по Озилу из-за его высокой зарплаты

сегодня, 09:15

У «Арсенала» нет предложений по полузащитнику .

«Канониры» хотят продать игрока, чтобы увеличить свой трансферный бюджет на лето, однако на футболиста нет соискателей из-за его огромной зарплаты в размере 350 тысяч фунтов в неделю.

Трансферный бюджет лондонцев на лето составляет лишь 45 млн фунтов.