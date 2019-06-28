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Джикия: «„Спартак“ нуждается в единстве»

сегодня, 15:07

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об атмосфере в команде.

У нас нет такого футболиста, который вот как скажет — так и будет. Это хорошо. У нас не было таких недопониманий в коллективе, чтобы нужно было кому-то встать и наорать на всех. Я склоняюсь к тому, что в команде всегда должен быть костяк, вокруг которого должно все выстраиваться. У нас достаточно молодой коллектив, много игроков из «Спартака-2». Конечно, с ними надо работать, беседовать, подсказывать, направлять их, чем мы и будем заниматься.

По возможности я буду стараться делать так, чтобы мы сплоченно шли к одной общей цели и приоритеты команды всегда были выше интересов игроков. Не то чтобы прям наводить порядок, но наш коллектив нуждается в единстве. Футболисты, которые составляли костяк команды, в большинстве своем покинули клуб. Поэтому надо будет серьезно поработать в этом плане.

Джикия также оценил прошлый сезон «Спартака». 

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Все комментарии
112910415
112910415
   66 / 649
сегодня в 17:20
причём, время разговоров прошло !
к делу !
karnager
karnager
   269 / 649
сегодня в 16:44
Спартак нуждается в расформировании тренерского штаба, игроков и руководства
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   44 / 649
сегодня в 15:49
Золотые слова Георгий. В единстве наша 💪 сила.
Морозовский
Морозовский
   27 / 649
сегодня в 15:36
Каррера там похоронил единство - и в команде, и на трибунах. Не будет там единства больше.
Jum13
Jum13
   23 / 649
сегодня в 15:29
Как это не было? Они постоянно в бане единятся - Де Зеув не даст соврать )))
cska plus
cska plus
   2 / 649
сегодня в 15:21
    морозз
    морозз
       43 / 649
    сегодня в 15:12
    Правильно Георгий, единство во всём...вот залог хорошей чемпионской игры! Когда мы едины то мы не победимы, рвать бомжей , коней и паровозов в клочья!
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