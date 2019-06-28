Джикия: «„Спартак“ нуждается в единстве»

Защитник «Спартака» рассказал об атмосфере в команде.

У нас нет такого футболиста, который вот как скажет — так и будет. Это хорошо. У нас не было таких недопониманий в коллективе, чтобы нужно было кому-то встать и наорать на всех. Я склоняюсь к тому, что в команде всегда должен быть костяк, вокруг которого должно все выстраиваться. У нас достаточно молодой коллектив, много игроков из «Спартака-2». Конечно, с ними надо работать, беседовать, подсказывать, направлять их, чем мы и будем заниматься.

По возможности я буду стараться делать так, чтобы мы сплоченно шли к одной общей цели и приоритеты команды всегда были выше интересов игроков. Не то чтобы прям наводить порядок, но наш коллектив нуждается в единстве. Футболисты, которые составляли костяк команды, в большинстве своем покинули клуб. Поэтому надо будет серьезно поработать в этом плане.