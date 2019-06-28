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Панюков: «„Урал“ - это шаг вперед для меня»

сегодня, 13:54

Нападающий Андрей Панюков, оформивший полноценный переход в «Урал», сообщил, что счастлив в екатеринбургском клубе. В прошлом сезоне форвард играл в нем на правах аренды, а права на футболиста принадлежали «Зениту».

Счастлив, что остаюсь в «Урале» — сейчас для меня это правильный выбор, шаг вперёд. Когда я приходил в «Зенит», то знал, что первые полгода я проведу за «Зенит-2», а получилось, что сезон. Я бы даже не был в основной команде, если бы вернулся. Сейчас я перешёл в тот клуб, где я играл, поэтому это моя команда. С Семаком на тему возвращения ни разу не говорил, да и вообще этот вопрос не обсуждался ни с кем. 

Смысла обсуждать другие предложения не вижу, но было два варианта из Европы и один в России. Поехать в Европу и повторить судьбу Комличенко? Нет, такого желания не было, да и клубы были не те, которые мне нужны. А в чемпионате Чехии чуть-чуть сильнее, чем в Литве, где я по 20 мячей забивал. По сравнению с Россией это небо и земля. Если в Литве и Чехии забиваешь по 20 голов, то 100% в России такого не будет. 

Что касается целей «Урала» на сезон, то командного собрания, где обсуждались бы планы на сезон, пока не было. Но у нас всегда цель одна: чем выше, тем лучше, в еврокубки тоже хочется, обидно, что в прошлом году не хватило одного шага. Для себя ставлю целью реализовывать каждый момент, который имею, хотелось бы забить побольше, чем в прошлом сезоне. 

Ставлю ли главной целью вызов в сборную? Да нет, мне главное — играть и забивать, а если буду много забивать, то в сборную вызовут.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   98 / 656
сегодня в 14:27
Это если бы он из ФНЛ пришел, был бы шаг вперед, а пока два шага назад.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 656
сегодня в 14:21
Лучше в Урале в основе, чем в дубле Зенита на скамейке. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 14:18
Потом Гена с гордостью будет говорить, ведь Панюков наш воспитанник, воспитанник Зенита.
LOpp
LOpp
   7 / 656
сегодня в 14:00
после Зенита любой шаг - это шаг вперед.
kastites
kastites
   88 / 656
сегодня в 13:55
Завтра он скажет ,что всю жизнь свою за Урал топил
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