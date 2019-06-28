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Кафанов: «Уверен, что Сафонов может дорасти до уровня Акинфеева»

сегодня, 10:50

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Очень талантливый парень. У него есть все задатки, чтобы стать большим вратарем. Но надеюсь, что Матвея звездная болезнь обойдет стороной. Ему стоит поменьше обращать внимание на хвалебные отзывы. Он находится только в начале пути. Очень, надеюсь, что рядом с Сафоновым окажется человек, который в случае головокружения сумеет поставить Матвея на место. Кстати, работает с ним очень хороший наставник — Алексей Антонюк. Либо Сафонов сам поймет, что до вершины еще очень далеко. Ориентироваться надо на Игоря Акинфеева, который на протяжении многих лет держит высочайший уровень профессионализма. Это очень непросто.

Уверен, что Матвей может дорасти до уровня Акинфеева. Дело не только в физических данных. Матвей обладает сильным характером и устойчивой психикой. Он уверен в себе. Но одно дело дойти до вершины, а другое — на ней удержаться. Вопрос как долго он сможет держать высокую планку.

Сам Сафонов ранее заявил, что его еще рано сравнивать с Игорем Акинфеевым

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ekliziast
ekliziast
   311 / 656
сегодня в 11:24
Если до уровня Акинфеева , это значит , что ему необходимо опускаться на несколько ступеней вниз. Акинфеев надутый мыльный пузырь.
Jum13
Jum13
   33 / 656
сегодня в 11:14
Да - было бы здорово
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   385 / 656
сегодня в 11:01
Сильнее он Игоря. Пусть и за счет молодости и скорости реакции. Только не нужно качать парня. Чтоб не потерять. Нам он очень нужен.
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