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Кавазашвили: «Хочется вызвать на дуэль тех, кто голосовал за новый лимит»

сегодня, 13:17

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что новый лимит по схеме «8+17» не пойдет на пользу российским футболистам.

Про легионеров вообще отдельный разговор. Исполком принял просто бездумное решение о новом лимите! Даже не знаю, как члены исполкома, большинство которых сидят в нем десятилетиями, из года в год принимают губительные решения. Вот их не меняют из года в год, так как они просто поддакивают и голосуют, как велят.

Как можно было принять такой лимит?! Я могу понять владельцев клубов, тренеров, которым такое решение может быть выгодно ради достижения сиюминутного результата. Легионерами выигрывать – это не своих воспитывать. Будет почет и слава, заработки… Но как же сборная, о которой обязан думать РФС?

Какой лимит я вижу оптимальным? Не более трех иностранцев. Остальные должны играть наши. Нам надо думать о сборной. Мы воспитываем и оплачиваем чужих футболистов, а не своих. Это просто кошмар. Я даже говорю об этом с трудом. Мне хочется плакать. И бросить перчатку, вызвать на дуэль членов исполкома, которые проголосовали за такой лимит!

Как они могут так не уважать свою страну, а заниматься сиюминутными благами?

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Юрий Сенатов 1
   154 / 656
сегодня в 14:16
По-моему, " Семак... " сам не понял, что имел в виду, когда написАл "до вызывался на дуэли ". Кощунственные слова о переизбытке свинца в теле великого поэта утверждают в мысли, что автор недалекого ума.
Ну а по существу вопроса. Где г-н Кавазашвили найдет в российском футболе минимум восемь игроков ( 11 - 3 ), которые могли бы заменить футболистов из-за рубежа ? Это в одной команде, а если посчитать в других... ? Задача главного тренера, о которой говорит бывший голкипер "Торпедо" и сборной, не воспитывать молодых игроков, а выдавать на-гора результат, за который он несет полную ответственность и за невыполнение которого его с легкостью попрут из команды.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Alvish
   154 / 656
сегодня в 14:09
Довысказывался пишется вместе, если хочешь блеснуть грамотностью.
По-моему, " Семак... " сам не понял, что имел в виду, когда написАл "до вызывался на дуэли ". Кощунственные слова о переизбытке свинца в теле великого поэта утверждают в мысли, что автор недалекого ума.
cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 13:48
Снова этот хрюща о себе заявляет, вызывай на дуэль предводителя зулусов федун.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 656
сегодня в 13:47
dzvinka
dzvinka
   41 / 656
сегодня в 13:40
вроде вот не молодой человек, а тупой как пробка... не понимает что качество сборной не зависит от лимита или его отсутствия.. оно зависит он правильно выстроиной системы детско-юношеских спортивных школ, качества тренеров, пропаганды спорта и здорового образа жизни в самой стране, и много много чего еще... но не от лимита.
как говорит даже простой Селюк - взгляните на сборную Бельгии... в стране условно нет лимита на легионеров... а вы в Бельгийских предместьях походите по дворах... посмотрите сколько там площадок, полей, кружков и тренерских секций для детей, качественных тренеров, и работа в этих тренерских секциях в поголовном большенсве ведется по принципу здоровой конкуренции детей, а не тупые избалованые детишки мажоров заняли все места. ГНИЛАЯ вся система - вы хоть десять раз меняйте лимиты - ближайшие 10-15 лет н***** не будет, и не вырастет.
Alvish
Alvish ответил Семак иди сюда
   220 / 656
сегодня в 13:36
Пушкин тоже до вызывался на дуэли и в один прекрасный момент в организме произошел переизбыток свинца.
Довысказывался пишется вместе, если хочешь блеснуть грамотностью.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   251 / 656
сегодня в 13:29
Пушкин тоже до вызывался на дуэли и в один прекрасный момент в организме произошел переизбыток свинца.
bsww
bsww
   269 / 656
сегодня в 13:29
А наши прогрессируют и выходят лучшими на своей позиции или ничего не делают, он просто ОБЯЗАН играть, так и получают лучше многих игроков на Западе. В свой время у Кокорина оклад был около 6 млн евро, это больше чем у Агуэро в своё время, тот 9 млн получал, и после уплаты налогов второй получал 4,5 млн, а наш 5 млн с "бананом"
77rust77
77rust77
   458 / 656
сегодня в 13:23
Нужно было вообще убрать лимит и зарплаты пошли бы вниз у всех включая легионеров
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