Кавазашвили: «Хочется вызвать на дуэль тех, кто голосовал за новый лимит»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что новый лимит по схеме «8+17» не пойдет на пользу российским футболистам.
Про легионеров вообще отдельный разговор. Исполком принял просто бездумное решение о новом лимите! Даже не знаю, как члены исполкома, большинство которых сидят в нем десятилетиями, из года в год принимают губительные решения. Вот их не меняют из года в год, так как они просто поддакивают и голосуют, как велят.
Как можно было принять такой лимит?! Я могу понять владельцев клубов, тренеров, которым такое решение может быть выгодно ради достижения сиюминутного результата. Легионерами выигрывать – это не своих воспитывать. Будет почет и слава, заработки… Но как же сборная, о которой обязан думать РФС?
Какой лимит я вижу оптимальным? Не более трех иностранцев. Остальные должны играть наши. Нам надо думать о сборной. Мы воспитываем и оплачиваем чужих футболистов, а не своих. Это просто кошмар. Я даже говорю об этом с трудом. Мне хочется плакать. И бросить перчатку, вызвать на дуэль членов исполкома, которые проголосовали за такой лимит!
Как они могут так не уважать свою страну, а заниматься сиюминутными благами?
как говорит даже простой Селюк - взгляните на сборную Бельгии... в стране условно нет лимита на легионеров... а вы в Бельгийских предместьях походите по дворах... посмотрите сколько там площадок, полей, кружков и тренерских секций для детей, качественных тренеров, и работа в этих тренерских секциях в поголовном большенсве ведется по принципу здоровой конкуренции детей, а не тупые избалованые детишки мажоров заняли все места. ГНИЛАЯ вся система - вы хоть десять раз меняйте лимиты - ближайшие 10-15 лет н***** не будет, и не вырастет.
как говорит даже простой Селюк - взгляните на сборную Бельгии... в стране условно нет лимита на легионеров... а вы в Бельгийских предместьях походите по дворах... посмотрите сколько там площадок, полей, кружков и тренерских секций для детей, качественных тренеров, и работа в этих тренерских секциях в поголовном большенсве ведется по принципу здоровой конкуренции детей, а не тупые избалованые детишки мажоров заняли все места. ГНИЛАЯ вся система - вы хоть десять раз меняйте лимиты - ближайшие 10-15 лет н***** не будет, и не вырастет.