Кавазашвили: «Хочется вызвать на дуэль тех, кто голосовал за новый лимит»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что новый лимит по схеме «8+17» не пойдет на пользу российским футболистам.

Про легионеров вообще отдельный разговор. Исполком принял просто бездумное решение о новом лимите! Даже не знаю, как члены исполкома, большинство которых сидят в нем десятилетиями, из года в год принимают губительные решения. Вот их не меняют из года в год, так как они просто поддакивают и голосуют, как велят.

Как можно было принять такой лимит?! Я могу понять владельцев клубов, тренеров, которым такое решение может быть выгодно ради достижения сиюминутного результата. Легионерами выигрывать – это не своих воспитывать. Будет почет и слава, заработки… Но как же сборная, о которой обязан думать РФС ?

Какой лимит я вижу оптимальным? Не более трех иностранцев. Остальные должны играть наши. Нам надо думать о сборной. Мы воспитываем и оплачиваем чужих футболистов, а не своих. Это просто кошмар. Я даже говорю об этом с трудом. Мне хочется плакать. И бросить перчатку, вызвать на дуэль членов исполкома, которые проголосовали за такой лимит!

Как они могут так не уважать свою страну, а заниматься сиюминутными благами?