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Джикия: «За прошлый сезон я бы поставил „Спартаку“ „неуд“»

сегодня, 14:56

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил выступление «красно-белых» в минувшем сезоне, а также рассказал о памятных матчах прошлой кампании.

По итогам сезона «Спартак» занял пятое место в таблице.

Сезон был неудачным, я бы поставил нашей команде оценку «неудовлетворительно». Был ли он удачным для меня? Моя цель - это интересы команды, поэтому я тоже недоволен собой.

Могу назвать самый обидный матч - это домашняя встреча против ЦСКА («Спартак» на своем поле проиграл со счетом 0:2 - прим. ред.). Самым запоминающимся был матч против «Динамо» («Спартак» в гостях выиграл со счетом 1:0 - прим. ред.) - я забил гол, мы показали хорошую игру.

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Все комментарии
номер 12
номер 12
   73 / 653
сегодня в 15:57
зато честно
Gelious
Gelious
   85 / 653
сегодня в 15:57
Не согласен. Посмешили всех хряки знатно.
КЭТиК
КЭТиК
   103 / 653
сегодня в 15:55
Неуд - это у Енисея, у Спартака трояк.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 653
сегодня в 15:53
Мог бы к неуду еще и минус добавить!!!
drug01
drug01
   75 / 653
сегодня в 15:53
Надо играть а не ставить оценки
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   28 / 653
сегодня в 15:48
Судейский корпус зато сработал на «отлично»
Вытянул середняк-спартак с 10-12-го места в зону еврокубков.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   45 / 653
сегодня в 15:46
Георгий спасибо за оценку. Но мы болелы давно ее поставили. И главное наши мнения совпали.) 😊. Надеемся на лучшее в новом сезоне.
andrefino13
andrefino13
   276 / 653
сегодня в 15:44
Будь честным до конца, покажи пример команде, верни деньги, хотя бы по четырех бальной шкале,хотя куда там, Глушаков же по другому сделал, а он же капитан...)))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 653
сегодня в 15:31
А я бы поставил твердую 4. Вместо 8-10 места болтаются на высоком для них 5 месте. Гыгыгы
Sully
Sully
   25 / 653
сегодня в 15:29
пора уже расформировать спартак...
Miaf
Miaf
   86 / 653
сегодня в 15:11
Докатились, теперь защитник за тренера ставит оценки работы, в то время как кононов вообще какой то ерундой занимается.
Grabovsky
Grabovsky
   358 / 653
сегодня в 15:09
Тинакап алло
cska plus
cska plus
   2 / 653
сегодня в 15:07
Грузин совсем не боится федуна.
311
311
   32 / 653
сегодня в 15:05
Пятёрок маловато было!)
yasukuni
yasukuni
   213 / 653
сегодня в 15:04
Зато лакей в спинджаке кукарекает от щщястя.
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
сегодня в 15:00
волера, верим
parallels
parallels
   3 / 653
сегодня в 14:57
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