Джикия: «За прошлый сезон я бы поставил „Спартаку“ „неуд“»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил выступление «красно-белых» в минувшем сезоне, а также рассказал о памятных матчах прошлой кампании.
По итогам сезона «Спартак» занял пятое место в таблице.
Сезон был неудачным, я бы поставил нашей команде оценку «неудовлетворительно». Был ли он удачным для меня? Моя цель - это интересы команды, поэтому я тоже недоволен собой.
Могу назвать самый обидный матч - это домашняя встреча против ЦСКА («Спартак» на своем поле проиграл со счетом 0:2 - прим. ред.). Самым запоминающимся был матч против «Динамо» («Спартак» в гостях выиграл со счетом 1:0 - прим. ред.) - я забил гол, мы показали хорошую игру.
Вытянул середняк-спартак с 10-12-го места в зону еврокубков.
Вытянул середняк-спартак с 10-12-го места в зону еврокубков.