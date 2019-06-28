Джикия: «За прошлый сезон я бы поставил „Спартаку“ „неуд“»

Защитник «Спартака» оценил выступление «красно-белых» в минувшем сезоне, а также рассказал о памятных матчах прошлой кампании.

По итогам сезона «Спартак» занял пятое место в таблице.

Сезон был неудачным, я бы поставил нашей команде оценку «неудовлетворительно». Был ли он удачным для меня? Моя цель - это интересы команды, поэтому я тоже недоволен собой.