Тихонов: «ЦСКА в матче с „Краснодаром“ выглядел получше»

Бывший футболист сборной России подвел итоги товарищеского матча «Краснодар» - ЦСКА (1:0). Встреча состоялась в рамках Кубка Париматч Премьер.

Мне показалось, что Акинфеев подумал, что мячик летит мимо ворот. Немножко курьезный гол вышел. У «Краснодара» вместе с вратарем было четыре игрока основы, у ЦСКА — шесть. «Армейцы» выглядели получше, «быки» действовали неплохо, пока их не покинули силы. Футболисты сами говорят, что тренировки на сборе двухразовые. Поэтому футбол был до того момента, пока оставались силенки.