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Тихонов: «ЦСКА в матче с „Краснодаром“ выглядел получше»

сегодня, 12:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов подвел итоги товарищеского матча «Краснодар» - ЦСКА (1:0). Встреча состоялась в рамках Кубка Париматч Премьер.

Мне показалось, что Акинфеев подумал, что мячик летит мимо ворот. Немножко курьезный гол вышел. У «Краснодара» вместе с вратарем было четыре игрока основы, у ЦСКА — шесть. «Армейцы» выглядели получше, «быки» действовали неплохо, пока их не покинули силы. Футболисты сами говорят, что тренировки на сборе двухразовые. Поэтому футбол был до того момента, пока оставались силенки.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   129 / 656
сегодня в 14:23
Это всё цветочки, ягодки будут с началом официальных игр...)))
Чингачгук
Чингачгук
   89 / 656
сегодня в 13:46
LOpp
Сегодня 13:26
опять тарасовские эксперты про цска гадости говорят.
хотя по стойте!

Постойте пишется вместе, хотя на укроине, возможно, и так.
LOpp
LOpp
   7 / 656
сегодня в 13:26
опять тарасовские эксперты про цска гадости говорят.
хотя по стойте!
SHMEL
SHMEL
   142 / 656
сегодня в 13:19
Мало быть лучшими,нужно ещё и забивать.Да,по игре смотрелись сильнее Краснодара,но счет на табло,хотя в такого рода турнирах он не имеет никакого значения.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   57 / 656
сегодня в 13:11
Бубнов того же мнения, что и Тихонов.
Ничего страшного, первый блин комом и только.
КЭТиК
КЭТиК
   102 / 656
сегодня в 13:10
Хорошо проиграли.
beefs
beefs
   70 / 656
сегодня в 13:05
А счёт?
OLESOCC
OLESOCC
   170 / 656
сегодня в 13:00
Тихон топит за ЦСКГин? Вот и правильно!. Ну их, этих пупсиков!..
cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 12:39
Обычная хорошая тренировка, игра была равная с небольшим нашим перевесом но быки молодцы смогли забить.
Alvish
Alvish
   220 / 656
сегодня в 12:36
Только почему-то проиграл.
Jum13
Jum13
   25 / 656
сегодня в 12:36
Изыди, иуда! Ты предал свиное братство!
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