Тихонов: «ЦСКА в матче с „Краснодаром“ выглядел получше»

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов подвел итоги товарищеского матча «Краснодар» - ЦСКА (1:0). Встреча состоялась в рамках Кубка Париматч Премьер.
Мне показалось, что Акинфеев подумал, что мячик летит мимо ворот. Немножко курьезный гол вышел. У «Краснодара» вместе с вратарем было четыре игрока основы, у ЦСКА — шесть. «Армейцы» выглядели получше, «быки» действовали неплохо, пока их не покинули силы. Футболисты сами говорят, что тренировки на сборе двухразовые. Поэтому футбол был до того момента, пока оставались силенки.
Сегодня 13:26
опять тарасовские эксперты про цска гадости говорят.
хотя по стойте!
Постойте пишется вместе, хотя на укроине, возможно, и так.
Сегодня 13:26
опять тарасовские эксперты про цска гадости говорят.
хотя по стойте!
Постойте пишется вместе, хотя на укроине, возможно, и так.
хотя по стойте!
хотя по стойте!
Ничего страшного, первый блин комом и только.
Ничего страшного, первый блин комом и только.