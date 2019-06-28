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Агент: «„Динамо“ купило Шимански за 5,5 млн евро, но это кот в мешке»

сегодня, 11:44

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал покупку «Динамо» полузащитника Себастьяна Шимански.

20-летний поляк подписал контракт с «бело-голубыми» до 2024 года.

Он пока подходит под определение «кот в мешке». Кроме того, что его купили за €5,5 млн, больше особо информации-то и нет. Цена хорошая, но как он себя проявит в нашем чемпионате? Пока не начнутся официальные матчи — тяжело как-то оценивать уровень хавбека. Вот вы смотрели польский чемпионат? Я не так плотно слежу за этим турниром. Но раз его взяли, то, значит, просматривали и заметили в нем какие-то нужные качества. Не хочется гадать на кофейной гуще.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
   644 / 655
сегодня в 12:30
Я так думаю,что это получше,чем Заболотный у бомжей.
112910415
112910415
   60 / 655
сегодня в 12:28
"Кот в мешке" ... это романтично, это интригует !
Может, там новый Месси в мешке...а может, польский Заболотный.
Будем ждать вместе с Сафоновым, когда развяжут мешок.
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 655
сегодня в 12:10
Половина суммы - это внутренние откаты.
oncha
oncha
   39 / 655
сегодня в 11:51
Как ты может что-то говорить про футболиста, если даже не следил за ним в чемпионате?
cska plus
cska plus
   2 / 655
сегодня в 11:49
Сафонов протестует, что динамики не у него купили какого-нибудь зулуса.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 655
сегодня в 11:47
Кто это?
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