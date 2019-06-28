Агент: «„Динамо“ купило Шимански за 5,5 млн евро, но это кот в мешке»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал покупку «Динамо» полузащитника .

20-летний поляк подписал контракт с «бело-голубыми» до 2024 года.

Он пока подходит под определение «кот в мешке». Кроме того, что его купили за €5,5 млн, больше особо информации-то и нет. Цена хорошая, но как он себя проявит в нашем чемпионате? Пока не начнутся официальные матчи — тяжело как-то оценивать уровень хавбека. Вот вы смотрели польский чемпионат? Я не так плотно слежу за этим турниром. Но раз его взяли, то, значит, просматривали и заметили в нем какие-то нужные качества. Не хочется гадать на кофейной гуще.