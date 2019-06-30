Грицаенко: «Не понимал, зачем меня позвали в „Енисей“»

Защитник «Краснодара» , который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Енисей», рассказал об опыте выступлений за красноярский клуб.

Больше негатива, чем позитива. Порой вообще не понимал, зачем меня туда звали, по какой причине сижу на скамейке. Никаких объяснений не получал.

Не сложились отношения с Аленичевым? Вот это вообще не хочу комментировать. Уже и так много про него написано и сказано, сами все знаете, добавить нечего.

Первая часть сезона совсем расстроила. Хорошо, что во второй отыграл 90 процентов матчей. Все в копилку для меня, будет полезно. Но не очень приятно уходить за игровой практикой и не получать ее. О причинах лучше спрашивать главного тренера, пусть расскажет.