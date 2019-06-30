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Мусаев - о победе «Краснодара»: «Нам не стоит надевать розовые очки»

30 июня 2019, 14:39
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу его команды над «Ростовом» (3:0) в Кубке «Матч Премьер».

Мы сделали шаг вперед в плане качества игры и физического состояния. Я не учитываю счет матча. Первый тайм был достаточно динамичным, мы увидели высокий прессинг с обеих стороны, получилось создать ряд неплохих моментов. Во втором тайме порадовало, что смогли забить два мяча. На поле вышли молодые ребята, которые сыграли достаточно уверенно. Но нам не стоит надевать розовые очки, нужно поскорее забыть этот матч и двигаться дальше.

Это был очень интересный спарринг в том плане, что в России мало кто играет так высоко и агрессивно. Надеюсь, что «Ростов» и дальше будет играть подобным образом.

Дебют Вильены? Мы увидели высокую мобильность и то, что он может пробить без подготовки и с двух ног. Но пока рано делать выводы. Мы не хотим рисковать, будем потихоньку его вводить. Он получил 25 минут, в следующем матче будет 45.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Мусаев Мурад  Вильена Тонни
Источник: Матч ТВРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
beefs
beefs
   66 / 686
30 июня в 17:04
Успехов в ЛЧ...
vovinho11
vovinho11
30 июня в 16:03
Мусаеву главное не ныть.
vovinho11
vovinho11 ответил ДАША Д
30 июня в 16:02
Давно?
vovinho11
vovinho11 ответил Питер Ман
30 июня в 16:01
Здоровья тебе
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 686
30 июня в 15:49
Краснодар - чемпион!
АС35
АС35
   14 / 686
30 июня в 15:41
Тем более, победа в матче такого ранга, не даёт повода для эйфории.
161регион
161регион ответил Питер Ман
   51 / 686
30 июня в 15:33
    борька
    борька
       79 / 686
    30 июня в 15:02
    Тенировочные игры продолжаются
    Питер Ман
    Питер Ман
       62 / 686
    30 июня в 14:58
    Конечно не стоит, это же пердивный ростов
    В серьезных матчах краснодар теряется, духа нет у команды, поэтому будут в ле играть
    Яркий пример - когда Зенитовцы зажали краснодар у него же на стадионе (2-3)
    drug01
    drug01
       69 / 686
    30 июня в 14:50
    Просто играть также!
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