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Д. Уткин: «Цель „Краснодара“ - попасть в групповой этап Лиги чемпионов»

30 июня 2019, 15:16

Хавбек «Краснодара» Даниил Уткин прокомментировал последние трансферы клуба.

Вильена? Квалифицированный футболист. Я думаю, он хорошо войдет в команду, ему нужно немного времени, и он будет одним из лидеров. Какие отличительные черты у него? Мы еще не поняли, так как у него пока индивидуальная работа. Намли техничный игрок, но ему тоже нужно время. Он скоро раскроет свой потенциал.

Игнатьев тоже скоро раскроет. В официальных матчах все увидите. Он очень творческий игрок, он обладает и передачами, и может забивать голы.

Хотим пробиться в Лигу Чемпионов, и показать наивысший результат. Цель - попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   114 / 686
30 июня в 17:35
думаю не в этом году,сыроваты они да и вообще там нашим командам нынче делать нечего уж больно разница в классе всё больше и больше с каждым годом
Boxert
Boxert
   117 / 686
30 июня в 16:47
Трудно это будет сделать, если жить по принципу спартака, махать шапками на каждом углу.
Left Boy
Left Boy
   234 / 686
30 июня в 16:20
им это не светит
борька
борька
   79 / 686
30 июня в 16:03
Пожелаю удачи кубанцам, больше времени для игры давайте молодым!
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