Д. Уткин: «Цель „Краснодара“ - попасть в групповой этап Лиги чемпионов»

Хавбек «Краснодара» прокомментировал последние трансферы клуба.

Вильена? Квалифицированный футболист. Я думаю, он хорошо войдет в команду, ему нужно немного времени, и он будет одним из лидеров. Какие отличительные черты у него? Мы еще не поняли, так как у него пока индивидуальная работа. Намли техничный игрок, но ему тоже нужно время. Он скоро раскроет свой потенциал.

Игнатьев тоже скоро раскроет. В официальных матчах все увидите. Он очень творческий игрок, он обладает и передачами, и может забивать голы.

Хотим пробиться в Лигу Чемпионов, и показать наивысший результат. Цель - попасть в групповой этап Лиги чемпионов.