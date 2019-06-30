Созин: «Если клубам мало игр, пусть не вылетают из Кубка и еврокубков»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин не считает, что российские клубы проводят мало матчей за сезон.

Могу понять людей, которые говорят, что клубы в России играют мало. Сколько точно нужно игр — не знаю, но всегда возникает вопросы. Как только начинаются еврокубки, все начинают говорить, что команда не успела восстановиться, времени на отдых было мало.

Посмотрите на реакцию тренеров команд, которые не входят в первую четвёрку лиги, — «Ростов» раньше или, например, сейчас «Арсенал». У них будет два матча в неделю плюс Кубок России. Вот мы и будем слышать: «Мы устали, времени на восстановление нет, нам сложно играть в таком графике». Это повторяется каждый год. Даже Юрий Павлович Сёмин в прошлом сезоне жаловался на тяжёлый график. А бывали случаи, когда в еврокубках команда специально не проходила дальше, чтобы оставить силы на чемпионат.

Из-за этого и на матчи Кубка России отправляют даже не второй, а третий состав. В Кубке заставить играть команды не могут: посмотрите, ЦСКА за последние два года вообще в нашем Кубке никуда выйти не может. Да, там уходили ветераны, состав был усечённый, но потом мы получили курский «Авангард» в финале.