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Созин: «Если клубам мало игр, пусть не вылетают из Кубка и еврокубков»

30 июня 2019, 16:24

Член комитета по этике РФС Андрей Созин не считает, что российские клубы проводят мало матчей за сезон.

Могу понять людей, которые говорят, что клубы в России играют мало. Сколько точно нужно игр — не знаю, но всегда возникает вопросы. Как только начинаются еврокубки, все начинают говорить, что команда не успела восстановиться, времени на отдых было мало.

Посмотрите на реакцию тренеров команд, которые не входят в первую четвёрку лиги, — «Ростов» раньше или, например, сейчас «Арсенал». У них будет два матча в неделю плюс Кубок России. Вот мы и будем слышать: «Мы устали, времени на восстановление нет, нам сложно играть в таком графике». Это повторяется каждый год. Даже Юрий Павлович Сёмин в прошлом сезоне жаловался на тяжёлый график. А бывали случаи, когда в еврокубках команда специально не проходила дальше, чтобы оставить силы на чемпионат.

Из-за этого и на матчи Кубка России отправляют даже не второй, а третий состав. В Кубке заставить играть команды не могут: посмотрите, ЦСКА за последние два года вообще в нашем Кубке никуда выйти не может. Да, там уходили ветераны, состав был усечённый, но потом мы получили курский «Авангард» в финале.

Когда говорим, что у нас мало игр и команд — это лукавство. Если мало игр в РПЛ, то играйте Кубок «от ножа», а не вылетайте сразу, и в весенней стадии еврокубков ставьте цель побеждать, а не вылететь ради чемпионата. Вот и будет больше игр.

Недавно сообщалось, что РПЛ могут расширить до 18 клубов.

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Все комментарии
ALIEV AA
ALIEV AA
30 июня в 20:03
Хоть один что-то толковое сказал. Пусть сделают по2 матча в кубке как раньше, дома и на выезде
ДСА
ДСА
   143 / 686
30 июня в 17:08
В логике не откажешь.
Рустам Хасбулатов
Рустам Хасбулатов
   211 / 686
30 июня в 16:44
Правильно мыслишь братан
Alvish
Alvish
   92 / 686
30 июня в 16:35
И то верно.
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