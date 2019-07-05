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Мещеряков: «Мы будем биться за Суперкубок»

сегодня, 03:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» за Суперкубок России.

Мы будем биться за Суперкубок. Да, за последние два года мы дважды проигрывали в финале и упускали возможность взять этот трофей, но есть определённые особенности календаря. Чем больше в клубе качественных футболистов, которые выступают за свои национальные сборные, тем сложнее этим командам в итоге приходится после перерывов.

Вчера появился слух о том, что «Зенит» и «Локомотив» претендуют на бывшего игрока «Милана».

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Мещеряков Анатолий  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: iz.ruРедакция: Павел Молочный
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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   61 / 699
сегодня в 04:18
Исход этого противостояния уже давно решен в кабинете...Так что не рвите булки и поберегите игроков для чемпа и ЛЧ...Все-таки такие забавные руководители у кабинетных команд...
Alladins
Alladins
   69 / 699
сегодня в 03:56
Зениту только победы!
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