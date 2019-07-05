Мещеряков: «Мы будем биться за Суперкубок»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» за Суперкубок России.
Мы будем биться за Суперкубок. Да, за последние два года мы дважды проигрывали в финале и упускали возможность взять этот трофей, но есть определённые особенности календаря. Чем больше в клубе качественных футболистов, которые выступают за свои национальные сборные, тем сложнее этим командам в итоге приходится после перерывов.
Вчера появился слух о том, что «Зенит» и «Локомотив» претендуют на бывшего игрока «Милана».