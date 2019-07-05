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Геркус: «Кварацхелия выбрал борьбу за выживание, а не Лигу чемпионов»

сегодня, 10:52

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о решении 18-летнего грузинского вингера Хвичи Кварацхелии перейти в «Рубин».

Случай с неудачной — неудачной для «Локо», конечно, — арендой молодого таланта Хвичи Кварацхелии довольно любопытен. Любопытен тем, как себя повел игрок и его представители в условии выбора между безусловно привлекательной для любого игрока перспективой — игре в Лиге чемпионов, и перспективой менее привлекательной — борьбе за выживание. Игрок выбрал второе. Выбор неочевидный и настораживающий. Как такое случилось? Правильно ли он понимал, что делает? Вопрос остается без ответа.

По моему опыту, игра в ЛЧ — это козырной туз в переговорах. Даже меньшие козыри — борьба за медали — срабатывали. Вспомним Джеффа Фарфана и Игоря Денисова. Оба переходили в «Локо» из-за игровых амбиций, а не из-за финансовых преимуществ. Тем более Лига чемпионов! Возможно, Хвича был не уверен, возможно, испугался конкуренции, но одно бесспорно: он оценивал свои игровые перспективы. И отчего-то выбрал «Рубин». Любопытно. Посмотрим, был ли он прав.

Я не знаю, как договаривались с игроком и договаривались ли, но снова сошлюсь на свой опыт, ясно одно: такие договоренности — ключ к взаимному успеху. Аренда Игоря Денисова и постоянный контракт с ним, аренда Соломона Кверквелии, Эдера и Гжегоша Крыховяка и последовавшие постоянные контракты — все эти случаи благополучно продолжившегося сотрудничества основывались на абсолютном доверии и искренности в отношениях между игроками и клубом. Достичь таких отношений непросто, но их плоды крайне продуктивны. Прогрессом игрока должны пользоваться обе стороны — это честно и взаимовыгодно.

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Все комментарии
drug01
drug01
   80 / 707
сегодня в 10:59
Ему видней!
dzvinka
dzvinka
   24 / 707
сегодня в 10:56
ой да ладно уже, еще этого не спрашивали))
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