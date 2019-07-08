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Тите - о Месси: «Нужно уметь проигрывать»

сегодня, 08:56

Наставник сборной Бразилии Тите раскритиковал капитана аргентинской команды Лионеля Месси, который недавно заявил о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола

Тот, кого я считал инопланетным, должен проявлять больше уважения. Ему нужно принимать поражения. Судьи ошибались в пользу соперника и в наших матчах, а Аргентину мы победили честно. В матче с Чили Месси удалили несправедливо, там был виноват Медель. Месси заслуживал максимум желтой карточки.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   191 / 746
сегодня в 10:00
Всё верно !Такие как Месси и Роналду привыкли что судьи в Европе всё делают по их указке,а тут Месси показали ,что пора спустится с небес ,ты в Южной Америке а не в Европе или России!!!
Raamtvall
Raamtvall
   428 / 746
сегодня в 10:00
Хоть кто-то это вслух высказал. Единственное - не надо так обелять гнома в эпизоде с удалением. Всё началось с его подталкивания Меделя в спину. Дальше были обоюдные толчки плечами. Нужно было либо ничего никому не показывать, либо обоим жёлтые. Односторонних решений в подобном эпизоде не должно быть.
NGY
NGY
   7 / 746
сегодня в 09:58
Ты назыввл его "инопланетянином", а он тебя и твою команду послал на ...!
Так тебе подлизе и надо...!

Хотя какой из него "инопланетянин", , так распиаренный кусок бревна, за весь турнир забивший один гол и тот с пенальти.

А это на минуточку "обладатель" ЗБ, который каждый год её выигрывает, благодаря Барселоне, без которой он ничего из себя представляет!
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 746
сегодня в 09:57
Все верно
Agamaga
Agamaga
   424 / 746
сегодня в 09:50
Месси если не заслуживал красной, то за что был удалён? Судья неадекват или купленный. Кому такой цирк интересен? Разве что любителям нарцисса, которые выставочные турниры считают за топовым.
FERIS
FERIS
   134 / 746
сегодня в 09:42
Моська не умеет проигрывать,это давно ищвестно.
Он только и может ныть в раздевалке и бегать за судьями.
В Европе это прокатывает,а тут такого нет.
Вот и льет понос на вентилятор обиженный гном)
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   19 / 746
сегодня в 09:40
Отстаньте от инопланетянина, у него вся жизнь в несправедливости. Несправедливый Эвребе со своим финалом ЛЧ, несправедливый Бузакка с тем же самым, несправедливые Золотые Мячи, испанская налоговая несправедливо офшоры нашла...
Представляете как ему тяжело жить, у него душа-то честная, против несправедливости, но мир-то жесток, вот он и плачет постоянно из-за этого.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   297 / 746
сегодня в 09:27
вылазьте фанатки кристины арбакайте!!!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   101 / 746
сегодня в 09:26
Когда вы засранцы забили Аргам второй гол, был пенальти. На повторе все видно и Агуэро не симулировал. Да и весь матч был рваным, как только Арги навязывали свою игру Бразилан, судья сразу сажал игру на свисток...где эта ВАДА с их расследованиями, пусть расследуют коррупцию в футболе.
drug01
drug01
   103 / 746
сегодня в 09:16
Это очень трудно!
Don trambon
Don trambon
   43 / 746
сегодня в 09:03
И обо76 и подлизал. Мастер.

Тот, кого я считал инопланетным,
Больше не считает?)
Aris
Aris
   381 / 746
сегодня в 09:00
Проигрыш в честной игре - это Да! А тут было хамство и цинизм со стороны организаторов, они заранее все купили! А Тите - просто участник этого балагана!
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