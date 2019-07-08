Тите - о Месси: «Нужно уметь проигрывать»

Наставник сборной Бразилии Тите раскритиковал капитана аргентинской команды Лионеля Месси, который недавно заявил о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.
Тот, кого я считал инопланетным, должен проявлять больше уважения. Ему нужно принимать поражения. Судьи ошибались в пользу соперника и в наших матчах, а Аргентину мы победили честно. В матче с Чили Месси удалили несправедливо, там был виноват Медель. Месси заслуживал максимум желтой карточки.
Так тебе подлизе и надо...!
Хотя какой из него "инопланетянин", , так распиаренный кусок бревна, за весь турнир забивший один гол и тот с пенальти.
А это на минуточку "обладатель" ЗБ, который каждый год её выигрывает, благодаря Барселоне, без которой он ничего из себя представляет!
Так тебе подлизе и надо...!
Хотя какой из него "инопланетянин", , так распиаренный кусок бревна, за весь турнир забивший один гол и тот с пенальти.
А это на минуточку "обладатель" ЗБ, который каждый год её выигрывает, благодаря Барселоне, без которой он ничего из себя представляет!
Он только и может ныть в раздевалке и бегать за судьями.
В Европе это прокатывает,а тут такого нет.
Вот и льет понос на вентилятор обиженный гном)
Он только и может ныть в раздевалке и бегать за судьями.
В Европе это прокатывает,а тут такого нет.
Вот и льет понос на вентилятор обиженный гном)
Представляете как ему тяжело жить, у него душа-то честная, против несправедливости, но мир-то жесток, вот он и плачет постоянно из-за этого.
Представляете как ему тяжело жить, у него душа-то честная, против несправедливости, но мир-то жесток, вот он и плачет постоянно из-за этого.
Тот, кого я считал инопланетным,
Больше не считает?)
Тот, кого я считал инопланетным,
Больше не считает?)