Тите - о Месси: «Нужно уметь проигрывать»

Наставник сборной Бразилии Тите раскритиковал капитана аргентинской команды и, который недавно заявил о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.

Тот, кого я считал инопланетным, должен проявлять больше уважения. Ему нужно принимать поражения. Судьи ошибались в пользу соперника и в наших матчах, а Аргентину мы победили честно. В матче с Чили Месси удалили несправедливо, там был виноват Медель. Месси заслуживал максимум желтой карточки.