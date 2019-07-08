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Джорджевич: «Предложений пока нет»

сегодня, 14:23

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич заявил, что готов остаться в клубе.

Предложений пока нет, я готовлюсь остаться в «Зените», готовлюсь к чемпионату. Если кто-то меня позовет, может, «Зенит» что-то и скажет, пока не знаю. Готов ли к конкуренции с Азмуном и Дзюбой? Конечно.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   432 / 741
сегодня в 15:56
Так и стал игроком аренды, нужно что-то новое попробовать.
Морозовский
Морозовский
   5 / 741
сегодня в 15:50
В СочАх ззгорать будет!
Еврей1
Еврей1
   334 / 741
сегодня в 15:48
продлевай контракт и в аренду в тамбов!
Павел Амурский
Павел Амурский
   88 / 741
сегодня в 15:40
Отдать в Оренбург.
Garrincha58
Garrincha58
   239 / 741
сегодня в 15:32
бездарность который 7 лет живёт за счёт Газпрома такое ощущение что такому молодому уже сейчас платят пенсию
Caniggia
Caniggia
   59 / 741
сегодня в 15:18
Странно. Для РПЛ нападающий хорошего уровня. А почему на него не продлил аренду Арсенал?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 741
сегодня в 15:18
Завтра у парня юбилей.....25.....
Пора уж якорь бросить...в одном из клубов....
Бесконечные аренды не дают результата...
Твенте,Сампдория,Зенит-2,Понферрадина,Арсенал....
За 7 лет принадлежности Зениту - лишь 18 игр за первую команду....и менее года до истечения контракта....

В словах Семака нет ответа....останется Лука в Зените или нет...
- «Перспективы у Луки неплохие. Надеюсь, что он останется. Мы с ним поговорим и будем решать.
На сегодняшний день он в команде и готовится к Суперкубку. По поводу будущего планы еще не обсуждались», – заявил Семак.

И в тоже время Семак говорит :
- Сейчас задача оптимизировать состав и прекратить практику, когда "Зенит" раздает игроков и продолжает платить им зарплаты. Это ненормально. Я не сторонник транжирить средства.
Zenit_84
Zenit_84
   118 / 741
сегодня в 14:52
После Суперкубка никто не позовет. Играть надо!
andre_can
andre_can
сегодня в 14:51
необходимо дать шанс парню!!!
Zenit_84
Zenit_84
   118 / 741
сегодня в 14:51
После Суперкубка никто не позовет. Играть надо!
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 741
сегодня в 14:46
Можно снова в Туле играть .
Морозовский
Морозовский
   5 / 741
сегодня в 14:40
    Аксинья
    Аксинья
       22 / 741
    сегодня в 14:25
    Будешь конкурировать с Заболотным на лавке, а в лучшем случае с Полозом в Сочи - больше вариантов не предвидется...
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