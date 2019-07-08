Джорджевич: «Предложений пока нет»

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич заявил, что готов остаться в клубе.
Предложений пока нет, я готовлюсь остаться в «Зените», готовлюсь к чемпионату. Если кто-то меня позовет, может, «Зенит» что-то и скажет, пока не знаю. Готов ли к конкуренции с Азмуном и Дзюбой? Конечно.
Пора уж якорь бросить...в одном из клубов....
Бесконечные аренды не дают результата...
Твенте,Сампдория,Зенит-2,Понферрадина,Арсенал....
За 7 лет принадлежности Зениту - лишь 18 игр за первую команду....и менее года до истечения контракта....
В словах Семака нет ответа....останется Лука в Зените или нет...
- «Перспективы у Луки неплохие. Надеюсь, что он останется. Мы с ним поговорим и будем решать.
На сегодняшний день он в команде и готовится к Суперкубку. По поводу будущего планы еще не обсуждались», – заявил Семак.
И в тоже время Семак говорит :
- Сейчас задача оптимизировать состав и прекратить практику, когда "Зенит" раздает игроков и продолжает платить им зарплаты. Это ненормально. Я не сторонник транжирить средства.
Пора уж якорь бросить...в одном из клубов....
Бесконечные аренды не дают результата...
Твенте,Сампдория,Зенит-2,Понферрадина,Арсенал....
За 7 лет принадлежности Зениту - лишь 18 игр за первую команду....и менее года до истечения контракта....
В словах Семака нет ответа....останется Лука в Зените или нет...
- «Перспективы у Луки неплохие. Надеюсь, что он останется. Мы с ним поговорим и будем решать.
На сегодняшний день он в команде и готовится к Суперкубку. По поводу будущего планы еще не обсуждались», – заявил Семак.
И в тоже время Семак говорит :
- Сейчас задача оптимизировать состав и прекратить практику, когда "Зенит" раздает игроков и продолжает платить им зарплаты. Это ненормально. Я не сторонник транжирить средства.