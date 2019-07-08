Джорджевич: «Предложений пока нет»

Форвард «Зенита» заявил, что готов остаться в клубе.

Предложений пока нет, я готовлюсь остаться в «Зените», готовлюсь к чемпионату. Если кто-то меня позовет, может, «Зенит» что-то и скажет, пока не знаю. Готов ли к конкуренции с Азмуном и Дзюбой? Конечно.