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Моцарт: «Потерял контакт с бывшими игроками „Спартака“»

сегодня, 11:25

Бывший полузащитник «Спартака» Сантос Моцарт похвалил экс-хавбека команды Егора Титова.

Самым сильным игроком «Спартака» в мою эпоху был Титов. Крайне умный футболист. Очень жаль, что мы с таким составом не выиграли чемпионат России.

Остался ли на связи с кем-то из «Спартака»? Увы, нет. Практически со всеми потерял контакт. С Кавенаги один раз пересеклись, когда он выступал в чемпионате Бразилии. С Клементе Родригесом тоже, когда он играл за «Сан-Паулу». С Веллитоном иногда списываюсь. Ну и ещё общаюсь с Гильерме из «Локомотива». У него жена из Куритибы, и они приезжают периодически.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 742
сегодня в 12:08
Наверное титов и его подпоивал бромонтаном, всё, что осталось в памяти.
cska plus
cska plus
   14 / 742
сегодня в 12:07
    6pbIH
    6pbIH ответил parallels
       567 / 742
    сегодня в 12:00
    так, по идее, это существенный повод для радости: не написывают бромантанщики и прочие дезеувы.
    Бухаров тоже не написывает и прочие Хусти..
    parallels
    parallels
       16 / 742
    сегодня в 11:33
    так, по идее, это существенный повод для радости: не написывают бромантанщики и прочие дезеувы.
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