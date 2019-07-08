Моцарт: «Потерял контакт с бывшими игроками „Спартака“»

Бывший полузащитник «Спартака» Сантос Моцарт похвалил экс-хавбека команды .

Самым сильным игроком «Спартака» в мою эпоху был Титов. Крайне умный футболист. Очень жаль, что мы с таким составом не выиграли чемпионат России.

Остался ли на связи с кем-то из «Спартака»? Увы, нет. Практически со всеми потерял контакт. С Кавенаги один раз пересеклись, когда он выступал в чемпионате Бразилии. С Клементе Родригесом тоже, когда он играл за «Сан-Паулу». С Веллитоном иногда списываюсь. Ну и ещё общаюсь с Гильерме из «Локомотива». У него жена из Куритибы, и они приезжают периодически.