Иванович: «Это поражение должно мотивировать нас»

Капитан «Зенита» прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок России.

Мне кажется, в первом тайме мы не владели игрой. Потом хорошо начали вторую половину встречи. Вот мимо прошел человек (Лапочкин), который поменял многое. Шучу. Это был очень тяжелый матч. В концовке пропустили два мяча. Но ничего, это должно только мотивировать нас, будем работать еще больше, чтобы взять хороший старт в чемпионате.