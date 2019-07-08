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Иванович: «Это поражение должно мотивировать нас»

сегодня, 10:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок России.

Мне кажется, в первом тайме мы не владели игрой. Потом хорошо начали вторую половину встречи. Вот мимо прошел человек (Лапочкин), который поменял многое. Шучу. Это был очень тяжелый матч. В концовке пропустили два мяча. Но ничего, это должно только мотивировать нас, будем работать еще больше, чтобы взять хороший старт в чемпионате.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Иванович Бранислав  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: iz.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 743
сегодня в 11:35
Иванович - присосался клещЪ к трубе, не оторвать!
jobss
jobss ответил Ангел неБесГрешен
   76 / 743
сегодня в 11:25
Уважаемые модераторы, помогите разобраться с проблемой. Нет допуска к офф-топам КБС и Кронверк. Вчера мог зайти туда только со стационара, с мобильного не получалось. Сегодня вообще не зайти. На другие захожу свободно...
И здесь тоже подписки нет
https://www.soccer.ru/game/league/1098293.shtml
jobss
jobss ответил Ангел неБесГрешен
   76 / 743
сегодня в 11:23
Уважаемые модераторы, помогите разобраться с проблемой. Нет допуска к офф-топам КБС и Кронверк. Вчера мог зайти туда только со стационара, с мобильного не получалось. Сегодня вообще не зайти. На другие захожу свободно...
Так Вы же на этот оффтоп не подписаны, а лига закрытая https://www.soccer.ru/game/league/1119943.shtml
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   36 / 743
сегодня в 11:17
Уважаемые модераторы, помогите разобраться с проблемой. Нет допуска к офф-топам КБС и Кронверк. Вчера мог зайти туда только со стационара, с мобильного не получалось.
Сегодня вообще не зайти. На другие захожу свободно...
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 743
сегодня в 11:13
Надеемся
Footbolista
Footbolista
   2 / 743
сегодня в 11:00
Игроков зенита мотивируют только $$$...да и то не всегда судя по результату матча за суперкубок России...
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   90 / 743
сегодня в 10:39
Ждём выступления Зенита в Лиге Европы. Там в этом году нет Вильярреала.
drug01
drug01
   105 / 743
сегодня в 10:32
Надо менять всех!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 743
сегодня в 10:12
Лапочкин - мотиватор.....мимоходячий...)))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   34 / 743
сегодня в 10:10
Тебе до лампочки старичок на эти победы в зените,ты приехал денег заработать в проекте!! Проходили мы это ни раз!!!
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