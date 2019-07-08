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Бывший вратарь «Спартака»: «Учим игроков инвестировать, не теряя деньги»

сегодня, 13:25

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сидельников считает, что во время карьеры не стоит сильно погружаться в бизнес.

Самая большая ошибка — во время игровой карьеры нельзя затевать бизнес, который не сможешь контролировать. Саша Самедов признает, что ошибся с рестораном «Сирень» — ситуация улучшилась, только когда управляющей стала его жена. Андрюха Ещенко провалился с магазином одежды в Краснодаре. Очень много примеров — Кержаков, Саенко. Многие не делятся — боятся выглядеть глупо. Мы сейчас учим ребят инвестировать, не теряя деньги. Чтобы они были более просвещенными в бизнес-процессах и их было бы невозможно обмануть.

Сидельников открыл собственный онлайн-курс на эту тему. 

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
   236 / 742
сегодня в 14:31
Всё правильно - не футболу же их учить в самом деле
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   139 / 742
сегодня в 14:23
В Казахстане научился инвестировать?
mihaluch
mihaluch
   68 / 742
сегодня в 14:19
Сидельников, так это по-моему бывший хоккейный вратарь "Спартака".
ДСА
ДСА
   195 / 742
сегодня в 13:57
Сам себе дал рекламу: приходите ребятки футболисты.
Морозовский
Морозовский
   5 / 742
сегодня в 13:38
Как пришло - так и ушло!
Аксинья
Аксинья
   23 / 742
сегодня в 13:34
А вот Маркизио сглупил, растрезвонил что собирается в Питере торговать роллами и сушами и как результат лишился инвестиций от Зенита...А сопел бы молча в тряпочку до сих пор бы отдыхал на скамейке и получал нехилую зарплату... Язык мой - враг мой...
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