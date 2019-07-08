Бывший вратарь «Спартака»: «Учим игроков инвестировать, не теряя деньги»

Бывший вратарь «Спартака» считает, что во время карьеры не стоит сильно погружаться в бизнес.

Самая большая ошибка — во время игровой карьеры нельзя затевать бизнес, который не сможешь контролировать. Саша Самедов признает, что ошибся с рестораном «Сирень» — ситуация улучшилась, только когда управляющей стала его жена. Андрюха Ещенко провалился с магазином одежды в Краснодаре. Очень много примеров — Кержаков, Саенко. Многие не делятся — боятся выглядеть глупо. Мы сейчас учим ребят инвестировать, не теряя деньги. Чтобы они были более просвещенными в бизнес-процессах и их было бы невозможно обмануть.