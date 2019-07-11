Кайо: «РПЛ сильнее чемпионата Португалии»

Новобранец «Краснодара» Кайо рассказал о переходе в краснодарский клуб.

У «Краснодара» отличная инфраструктура, есть все условия, хорошие болельщики. Нет слов. Для меня переход в «Краснодар» – это новый опыт. Я из Бразилии уехал в Португалию, теперь я в России. Уровень чемпионата здесь выше. Моя семья меня поддержала.

Переходя в новый клуб, ты уже знаешь, на какой позиции будешь играть, но многое зависит от тренера. Если он считает, что я принесу команде пользу на другой позиции, то почему нет.