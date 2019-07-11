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Кайо: «РПЛ сильнее чемпионата Португалии»

сегодня, 00:44

Новобранец «Краснодара» Кайо рассказал о переходе в краснодарский клуб.

У «Краснодара» отличная инфраструктура, есть все условия, хорошие болельщики. Нет слов. Для меня переход в «Краснодар» – это новый опыт. Я из Бразилии уехал в Португалию, теперь я в России. Уровень чемпионата здесь выше. Моя семья меня поддержала.

Переходя в новый клуб, ты уже знаешь, на какой позиции будешь играть, но многое зависит от тренера. Если он считает, что я принесу команде пользу на другой позиции, то почему нет.

В России уделяется больше внимания физической работе. Игрок, переходящий в РПЛ, должен к этому привыкнуть. В Португалии на это не тратят столько времени.

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Zeychba
Zeychba ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:17
Насчёт уровня он погорячился немного, хотя если имелся в виду уровень зарплат, то наверное да.
Их топовые клубы не хуже как минимум, но вот дальше конкуренция послабже. Так что наш чемп действительно в каком-то смысле выше уровнем, он сложнее. Но в данном случае ничего хорошего в этом нет, просто у нас такая тупая особенность чемпионата, он реально силовой, много физики и борьбы, мало техники. А все потому, что их модель заточенная на воспитание игроков, у нас не работает, т.к. долгосрочные перспективы прибыли мало кого волнуют, ведь бюджет клубов у нас сверху формируется.
За адекватность
За адекватность ответил Klaksvikar Itrottarselag
   251 / 735
сегодня в 01:04
Насчёт уровня он погорячился немного, хотя если имелся в виду уровень зарплат, то наверное да.
Приветствую. Стандартный ответ Кайо. Удивляет другое, зачем сравнивать уровни чемпионатов, если пороху РФПЛ еще не нюхал. Плюс-минус равные у нас чемпионаты, но у портов лидеры сильнее, так как намного стабильнее выступают в ЕК, да и 6-е место в ТК УЕФА скорее всего после этого ЕК сезона мы им уступим.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   96 / 735
сегодня в 00:51
Насчёт уровня он погорячился немного, хотя если имелся в виду уровень зарплат, то наверное да.
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