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Камболов: «Я недолго думал о переходе в „Краснодар“»

сегодня, 00:19

Новичок «Краснодара» Руслан Камболов рад, что перешел в краснодарский клуб.

У меня положительные эмоции от открытой тренировки и подготовки к сезону, болельщики хорошо встретили команду, в клубе меня тоже приняли хорошо. Хотелось бы не подвести фанатов и добиться максимально высоких результатов.

«Краснодар» способен бороться за чемпионство. В такой команде не может быть по-другому. Каждый должен это понимать и, вне зависимости от соперника, играть только на победу. 
Насколько мы готовы, покажет только чемпионат России. Я считаю, что мы хорошо провели сборы. Мы тренируемся каждый день, и я надеюсь, что подготовка и нагрузки оправдают себя. 

Я недолго думал о переходе в «Краснодар». Со мной связались, спросили о моем положении в «Рубине». Я сказал, что я не против перехода в «Краснодар», но нужно обсудить всё с руководством. Всё получилось очень легко и быстро. Я всем доволен, надеюсь оправдать все ожидания.

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jilbar
jilbar
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сегодня в 00:41
Будто другие варианты были.
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