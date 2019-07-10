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Луческу: «„Спартаку“ необходим игрок с отличным последним пасом»

вчера, 23:41

Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу советует «Спартаку» приобрести полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи.

Думаю, у Яниса хватает предложений из Европы. Я читал в СМИ об интересе к нему со стороны «Барселоны». Но если он решит поехать в Россию, это может здорово помочь ему в дальнейшем. Ведь российская лига отлично закаляет характер. Тот, кто поиграл здесь, потом может без труда играть где угодно в Европе.

Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи или его знаменитому отцу, я сказал бы: «Выбирай Россию». Ну а если он все же окажется в «Спартаке», надеюсь, мои бывшие футболисты Луис Адриано и Фернандо помогут ему скорее освоиться в команде и стране.

Для «Спартака» Хаджи может стать не только отличным усилением прямо сейчас, ведь команде необходим футболист с отличным последним пасом, но и крайне ценным активом в будущем. Через пару-тройку лет клуб легко продаст его гораздо дороже, чем купил.

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Все комментарии
ABir
ABir
   148 / 734
сегодня в 00:24
С завершающим пасом
Miaf
Miaf
   18 / 734
сегодня в 00:22
И это все Зенит
Miaf
Miaf
   18 / 734
сегодня в 00:17
Бомжи до сих пор с теплотой вспоминают своего кумира румына и писерман с салли и литейным много теплых фраз напишут.
Sully
Sully
   127 / 734
сегодня в 00:13
спартаку сейчас необходим пердив для очищения!
parallels
parallels
   11 / 734
вчера в 23:54
стыдно за спартак!
parallels
parallels
   11 / 734
вчера в 23:54
хаджи выбирает между барселоной и спартаком 😂😂😆
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   130 / 734
вчера в 23:52
Если Хаджи перейдет в спартак, то через пару лет его выгонят с позором и о нём забудут. Как и всех в спартаке
Морозовский
Морозовский
   4 / 734
вчера в 23:48
Дзюба ищет новый клуб!
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