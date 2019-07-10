Луческу: «„Спартаку“ необходим игрок с отличным последним пасом»

Экс-наставник «Зенита» советует «Спартаку» приобрести полузащитника «Вииторула» .

Думаю, у Яниса хватает предложений из Европы. Я читал в СМИ об интересе к нему со стороны «Барселоны». Но если он решит поехать в Россию, это может здорово помочь ему в дальнейшем. Ведь российская лига отлично закаляет характер. Тот, кто поиграл здесь, потом может без труда играть где угодно в Европе.

Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи или его знаменитому отцу, я сказал бы: «Выбирай Россию». Ну а если он все же окажется в «Спартаке», надеюсь, мои бывшие футболисты Луис Адриано и Фернандо помогут ему скорее освоиться в команде и стране.

Для «Спартака» Хаджи может стать не только отличным усилением прямо сейчас, ведь команде необходим футболист с отличным последним пасом, но и крайне ценным активом в будущем. Через пару-тройку лет клуб легко продаст его гораздо дороже, чем купил.