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Белоус - о переходе Сутормина: «Богатые всегда имеют больше возможностей»

сегодня, 10:32

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». Игрок провел в «Рубине» всего 10 дней.

Тут надо знать некие нюансы, благодаря которым произошла эта история. Нужно понимать, почему «Зенит» упустил момент, и возникла такая коллизия, которая влияет на имидж лиги. Важно, был зарегистрирован контракт Сутормина с «Рубином» или нет. Может, он только подписал контракт с казанским клубом, но его ещё не зарегистрировали. В таком случае этот контракт можно было отозвать, такие истории уже случались раньше.

Богатые всегда имеют больше возможностей, чем бедные. Так происходит везде - и в футболе, и в других видах спорта, и в обычной жизни. Многое зависит от административного ресурса, который, безусловно, у «Газпрома» есть. Разные вопросы решаются между его руководителями и региональными властями. Если говорить о «Зените», то слава богу, что он успел заскочить в этот поезд и оформить переход Сутормина. Насколько тот будет соответствовать чаяниям болельщиков питерцев, мы увидим только со временем. Но то, что в переходе Сутормина был заинтересован Сергей Богданович Семак, - хороший знак.

Повлиял ли лимит на этот трансфер? Конечно. Вы же знаете, что через сезон будет действовать схема «8+17», плюс ещё командам потребуются четверо доморощенных футболиста в заявке, а не двое, как сейчас. Клубы первой пятёрки недовольны этими нововведениями, но они всё-таки переживут их с наименьшими потерями. А вот кто особенно прочувствует на себе изменения в регламенте, так это нижняя восьмерка. Им надо уже сейчас думать о доморощенных футболистах, иначе они будут играть обоймой «минус четыре» и ещё минус три вратаря. От 25 отнять 7 - получается 18. И не забывайте ещё про травмы и дисквалификации. С такой обоймой очень сложно пройти 30 туров.

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RussianMango
RussianMango
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сегодня в 10:39
Возможностей много, а толку......сколько лет зенит пыль глотал за Локо, Цска и Спамом.
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