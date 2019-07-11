Веденеев: «„Зениту“ не помешает хороший игрок, каким бы путем он ни пришел»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о новичке команды . Сперва хавбек заключил контракт с «Рубином», но уже через 10 дней оказался в Санкт-Петербурге.

Откровенно говоря, я и не знал, что он воспитанник питерского футбола, а это решающий фактор для перехода. Вот почему подтаскивают и Леона Мусаева, берут Сутормина, а еще через год надо будет брать еще двух в основную команду - руководители клуба думают об этом уже сейчас, готовят почву для будущего. И правильно делают, видимо. «Зениту» не помешает ни один хороший игрок, каким бы путем он ни переходил. Вопрос, нужно ли это самому игроку, который, на мой взгляд, будет однозначно сидеть на «банке»? И потом, это уже вообще-то пройденный этап. В приличных клубах с высокими задачами всегда бывают издержки - их даже просто не может не быть. Посмотрите на «Барселону», «Баварию», «Реал»... Везде случаются какие-то проблемы с игроками, которые редко выходят на замену. Нужно обладать высочайшей мотивацией, чтобы терпеть такое свое положение. Ловить момент, как тот же, скажем, Оздоев смог это сделать в «Зените» и закрепился в составе. Теперь кто-то другой будет ждать своего шанса.

Все современные спортсмены, умные и продвинутые, их агенты прекрасно понимают и прогнозируют возможные варианты. Если увидят, что не получается заиграть, попросят отправить этого игрока в аренду куда-нибудь. Тут все ходы известны.

Как я уже отметил, приезжают в наш чемпионат футболисты, которых никак нельзя назвать большими звездами, и они сразу становятся ключевыми исполнителями в российских клубах. Закрывать глаза на эту ситуацию совершенно ни к чему, и «Зенит» в ней очень хорошо разобрался.